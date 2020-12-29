Новый проект профилактики профзаболеваний запускает Минтруд

"Предлагается проводить профилактические наблюдения и мониторинг здоровья работников тех профессий, для которых характерны профессиональные заболевания, вследствие неблагоприятного воздействия производственных факторов, - уточнили в министерстве труда и соцзащиты. - Минтруд совместно с Минтрансом разработали пилотный проект, который должен охватить работников авиационного и железнодорожного транспорта. Это будут работники, у которых еще нет подтвержденного диагноза профессионального заболевания, однако наблюдается формирование предпосылок его возникновения и признаков неблагоприятного воздействия производственных факторов".

Весной 2021 года будут проведены медосмотры работников выбранных сфер, по их результатам будет произведен отбор в пилотный проект, добавили в Минтруде. Отобранные работники будут временно выведены из вредных условий труда для проведения профилактики профзаболеваний в центрах реабилитации Фонда социального страхования. После нее работник вернется на рабочее место, а сведения о результатах профилактических мероприятий будут отражены в информационных системах медицинских организаций, принимающих участие в пилотном проекте. На основе этих данных планируется осуществлять мониторинг состояния здоровья работников и давать оценку эффективности профилактического лечения, объяснили в Минтруде.

"Расходы будут осуществляться страхователем из собственных средств, - заверили в пресс-службе ведомства. - Далее они будут возмещены за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Мероприятия в рамках пилотного проекта не потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета".

Проект подготовлен в рамках совершенствования системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уточнили в Минтруде. Его основное отличие в том, что его основная цель - профилактика профзаболеваний, а не их лечение, как это происходит сейчас. Реализация пилотного проекта и его дальнейшее масштабирование позволит отработать новые подходы для сохранения здоровья работников и продления их трудовой жизни, надеются в ведомстве. .