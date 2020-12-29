Песков назвал 2020 год "больно нервным"

Последствия уходящего 2020 года будут плохими, и пока их еще не осознали. Но силы с ними бороться есть. Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заметил, что он не дал бы этому году "больше двойки" - "ни за технику, ни за артистизм".

"Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира. Какой-то уж больно он нервный", - охарактеризовал Песков. "Пока мы даже еще не осознаем в полной мере последствия этого года", - считает пресс-секретарь президента. "Ясно, что они будут плохие", - добавил он.

При этом 2020 год дал силы бороться с этими негативными последствиями, отметил Песков. "Мы теперь более или менее понимаем, как это делать", - сказал он.