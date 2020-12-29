Песков назвал главные вызовы 2020 года

Пандемия, экономика, растущая бедность, - главные вызовы уходящего года. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Итоги года с Сергеем Шнуровым" на канале RTVI.

"Экономика. Во всех ипостасях. Бедность во всем мире растущая", - ответил Песков на вопрос о главных вызовах 2020 года, помимо коронавируса. "Это мы не говорим еще про то влияние, которое это окажет на беднейшие страны мира. А там голод", - заметил он.

"Потом, конечно, как и все люди, мы думаем: "А это последняя пандемия? А это последний коронавирус? - продолжил Песков. - Поэтому это все вызовы, которые стоят перед нами".