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29.12.2020 14:21
Рубрика: Общество

Американцы утвердили новые правила полетов дронов

Текст: Алена Ларина

В США приняты новые правила полетов дронов, разрешающие беспилотникам летать над людьми и в ночное время. Они вступят в силу в конце февраля будущего года.

Фото: ЦИАМ / ciam.ru
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Как пишет Flightglobal, теперь все дроны на территории страны должны получить системы дистанционной идентификации, кроме аппаратов массой менее 250 граммов.

Федеральное управление гражданской авиации США дало производителям дронов полтора года, чтобы наладить выпуск беспилотников с такими системами, а операторам дадут еще год, чтобы перейти на использование беспилотников в новом варианте.

В идентификационной системе будет использоваться связь стандартов Wi-Fi или Bluetooth для передачи регистрационного номера беспилотника, а также его данных, включая месторасположение. При этом она должна функционировать без подключения к интернету.

Также по новым правилам операторам беспилотников можно осуществлять полеты ночью и над людьми без специального разрешения, которое пока необходимо. Устройство должно быть оборудовано световыми сигналами, которые можно увидеть на расстоянии до 4,8 километра.

Кроме того, владелец дрона обязан пройти подготовительный онлайн-курс и сдать тест на знание правил полетов беспилотных устройств.

Общество Ежедневник В мире США

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