Правительство выделит около 400 млн рублей на отпускные соцработникам

Правительство направит регионам дополнительно около 400 миллионов рублей на оплату отпускных и компенсации за неиспользованные дни отпуска социальным работникам, которые помогали в этом году заболевшим коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, кабинет министров решил продлить некоторые особенности регулирования трудовых отношений, которые действовали в этом году из-за распространения инфекции.

"Это касается людей, которые работают на Крайнем Севере. Им работодатели раз в два года должны компенсировать стоимость проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно. Из-за ограничительных мер многие из них так и не съездили в отпуск. Эти работники и их дети смогут получить компенсацию в новом году, когда поедут в отпуск", - заявил глава правительства.