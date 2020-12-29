Депздрав: Рост смертности от COVID-19 в ноябре составил 0,2%

Департамент здравоохранения проанализировал ситуацию со смертностью в столице в ноябре и открыто публикует данные. За этот месяц 2020 года в Москве, по оперативным данным, зарегистрировано 14 456 смертей - на 4 730 случаев больше, чем в ноябре 2019-го. Превышение смертности по отношению к средненоябрьской за последние три года составило 4696 случаев (9637 в 2017, 9918 в 2018, 9726 в 2019 году).

COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 4 542 случаях, что обосновывает 97% от всей избыточной смертности за ноябрь. Как от основной причины смерти от коронавируса в ноябре умерли 3 418 человек. В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно), по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти установлен все-таки коронавирус (489 человек). Таким образом, к COVID-19 отнесены даже спорные случаи.

В ноябре наблюдался рост числа новых случаев коронавируса: в октябре их было 4244 в сутки, а в ноябре - уже 6053. Это на 43% больше. Несмотря на существенный рост заболеваемости, доля умерших увеличилась незначительно - с 1,7% в октябре до 1,9% в ноябре. То есть на 0,2%.

При этом, как подчеркивалось ранее, коронавирусная инфекция обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти. 1 124 человека в ноябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. COVID-19 оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 188 случаях.

Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет:

- 2,23%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной,

- 3,83%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

По сравнению с предыдущим месяцем летальность от COVID-19 как основной или сопутствующей причины сократилась на 11%.

Напомню, в Москве действует комплекс мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Стартовала масштабная вакцинация от коронавируса для ряда отраслей городского хозяйства. Развернуты системы массового тестирования на коронавирусную инфекцию, КТ-диагностики, амбулаторного лечения и бесплатного лекарственного обеспечения; развернута достаточная госпитальная сеть для лечения коронавируса в условиях стационара.