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29.12.2020 10:34
Рубрика: Экономика

Московские городские службы перейдут на усиленный режим работы

Текст: Ирина Огилько

С 31 декабря по 10 января городские службы будут работать в усиленном режиме. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Как будут работать на каникулах госучреждения Москвы

Как рассказал заммэра, все предприятия и компании комплекса городского хозяйства будут на время каникул переведены на усиленный режим работы. Всего на круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тыс. аварийных бригад, которые готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

"Усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, - сообщил Петр Бирюков. - Подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива".

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в период праздников особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон, объектов зимней инфраструктуры, дворовых территорий.

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