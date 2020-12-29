Московские врачи помогли родить женщине с тяжелым течением коронавируса

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, в инфекционную клиническую больницу №2 скорая помощь доставила 32-летнюю беременную женщину. У нее был озноб, слабость, насморк, першение в горле и температура 38,1 градуса.

Тест на коронавирус оказался положительным. Плюс была выявлена двусторонняя пневмония с объемом поражения легких около 25%. Отягощающими факторами течения болезни оказались артериальная гипертензия и ожирение. По данным статистики, такие пациенты относятся к группе риска - у них наиболее тяжело протекает новая коронавирусная инфекция и могут развиться осложнения.

Несмотря на лечение в течение последующих дней, состояние женщины ухудшалось. Сохранялась лихорадка, слабость, одышка. Дыхательная недостаточность прогрессировала, уровень насыщения крови кислородом снизился до 91% при норме здорового человека 95%-99%. Это послужило поводом к переводу ее в отделение анестезиологии и реанимации родильного дома. Состояние беременной оценивалось как тяжелое. Врачи назначили высокопоточную неинвазивную оксигенацию с помощью специального аппарата, предназначенного для самостоятельно дышащих пациентов. С его помощью больной получает дополнительный кислород и увлажнение дыхательных путей, что способствует уменьшению частоты дыхания пациента, увеличению дыхательного объема легких, насыщению крови кислородом. В тот же день при дополнительном обследовании плода у беременной были выявлены признаки плацентарной недостаточности, вызванные коронавирусной инфекцией. Нельзя было терять ни минуты. В связи с нарастанием дыхательной недостаточности по жизненным показаниям матери врачами было принято решение о кесаревом сечении на 32-й неделе беременности.

На свет появилась девочка весом 1590 грамм и ростом 42 см с оценкой по шкале Апгар 7-7 баллов. Ее состояние врачи оценивали как тяжелое. У новорожденной так же были проблемы с дыханием. Поэтому девочку сразу поместили в кувез и назначили СИПАП-терапию. На вторые сутки жизни клиника дыхательной недостаточности была купирована, ребенок задышал самостоятельно. На следующий день новорожденную перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова.

Тем временем новоиспеченная мама продолжала бороться с вирусом. Она по-прежнему находилась в тяжелом состоянии. У молодой мамы был выявлен низкий уровень антител к новой коронавирусной инфекции. Назначенное лечение не приносило желаемых результатов. Для корректировки терапии созвали консилиум в составе ведущих специалистов инфекционной больницы №2 и специалистов Акушерского дистанционного консультативного центра по анестезиологии и реаниматологии под руководством главного анестезиолога и реаниматолога Москвы, главного врача больницы №40 Дениса Николаевича Проценко. Этот центр создан для борьбы с COVID-19 и оказания организационно-методической, консультативной и научно-образовательной помощи и поддержки врачей и медицинских организаций Москвы.

Кроме того, врачи больницы на Соколиной горе совместно с главным внештатным специалистом трансфузиологом Москвы, руководителем выездной реанимационной гематологической бригады больницы №52 Андреем Юльевичем Булановым приняли решение о переливании пациентке антиковидной плазмы крови. Женщина успешно перенесла процедуру. С этого момента начался новый этап выздоровления. На восьмые сутки после родов пациентку из отделения анестезиологии и реанимации роддома перевели в послеродовое отделение. На 23-е сутки пребывания в стационаре ее выписали как выздоровевшую

Тем временем врачи Филатовской детской больницы выходили новорожденную малышку. Выписали и ее. Сейчас пациентка и ее ребенок чувствуют себя хорошо и находятся дома.