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29.12.2020 14:33
Рубрика: Дороги

На востоке столицы отремонтировали Электрозаводский мост

Текст: Ирина Огилько
Электрозаводский мост. Фото: <a href="https://gormost.mos.ru/" rel="nofollow" target="_blank">Гормост</a> Электрозаводский мост. Фото: <a href="https://gormost.mos.ru/" rel="nofollow" target="_blank">Гормост</a>
Электрозаводский мост. Фото: Гормост

На востоке столицы завершен капремонт Электрозаводского моста. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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"Был выполнен большой объем работ, в том числе восстановлены все несущие конструкции моста, проведена замена поперечных балок и опорных частей пролетных строений, сделана гидроизоляция проезжей части и тротуаров", - отметил Петр Бирюков. На сооружении обновили системы водоотведения, деформационные швы, лестничные сходы, чугунные ограждения и все опоры освещения, обновлено асфальтобетонное покрытие.

Заммэра подчеркнул, что работы на Электрозаводском мосту проводились с частичным ограничением движения автотранспорта, полностью объект не закрывался.

Напомним, что Электрозаводский мост через реку Яузу был построен в 1954 году. Он соединяет улицы Большая Семеновская и Гастелло, обеспечивает развязку в двух уровнях транспортных потоков, движущихся по набережным Яузы и пересекающим ее улицам.