На востоке столицы отремонтировали Электрозаводский мост

На востоке столицы завершен капремонт Электрозаводского моста. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Был выполнен большой объем работ, в том числе восстановлены все несущие конструкции моста, проведена замена поперечных балок и опорных частей пролетных строений, сделана гидроизоляция проезжей части и тротуаров", - отметил Петр Бирюков. На сооружении обновили системы водоотведения, деформационные швы, лестничные сходы, чугунные ограждения и все опоры освещения, обновлено асфальтобетонное покрытие.

Заммэра подчеркнул, что работы на Электрозаводском мосту проводились с частичным ограничением движения автотранспорта, полностью объект не закрывался.

Напомним, что Электрозаводский мост через реку Яузу был построен в 1954 году. Он соединяет улицы Большая Семеновская и Гастелло, обеспечивает развязку в двух уровнях транспортных потоков, движущихся по набережным Яузы и пересекающим ее улицам.