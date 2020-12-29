Начались тесты единой карты "Тройка" для Москвы и Подмосковья

В Подмосковье проходит тестирование единая карта "Тройка", которая будет действовать во всем столичном регионе.

Новую систему оплаты планируют внедрить в 2021 году, дата запуска еще определяется, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта Московской области. В то же время заммэра Москвы Максим Ликсутов ранее заявлял, что тестирование "Тройки" длится уже больше недели. Технически все готово - уже совершено более тысячи успешных транзакций.

Фокус-группа из 500 человек продолжает совершать поездки по единой карте, по итогам этого закрытого тестирования будут исправлены все возможные недочеты системы. Новый проект призван связать транспортные системы. Жители Москвы и Подмосковья ежедневно ездят между регионами, однако до сих пор используют в общественном транспорте разные билеты - "Тройку" в Москве и "Стрелку" в Подмосковье.