Новости

Киргизия передала России "дорожную карту" по расширению сотрудничества 21:30
Российских космонавтов пока не планируют отправлять на корабле Маска 21:28
Начались тесты единой карты "Тройка" для Москвы и Подмосковья 21:14
Матвиенко оценила шансы новых партий на выборах в Госдуму 21:10
В московском метро стали выдавать в прокат аккумуляторы для подзарядки гаджета 21:08
В Латвии в новогоднюю ночь введут комендантский час 21:08
Минобороны сообщило о снижении числа военнослужащих с коронавирусом 21:01
Появление автомобилей УАЗ в США вызвало бурю в Сети 20:58
В ярославских отелях разрешили праздновать Новый год 20:44
Матвиенко: Выборы в Госдуму будут очень конкурентными 20:39
Протодиакона Андрея Кураева лишили сана 20:24
В Новосибирске суд арестовал продавшего остров чиновника 20:22
Слуцкий оценил заявление главы МИД Украины о "Спутник V" 20:13
Ирина Апексимова назначена директором театра "Содружество актеров Таганки" 20:02
Собянин: Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом 19:59
В Москве от коронавируса привились уже 50 тысяч человек 19:49
Число жертв землетрясения в Хорватии выросло до шести человек 19:44
Хуснуллин займется высокими ставками по кредитам на ИЖС 19:43
В Москве расширен список категорий для первоочередной вакцинации от COVID-19 19:42
Банковские мошенники украли у граждан 2,5 млрд рублей в III квартале года 19:41
Землетрясение разрушило большую часть хорватского городка Петриня 19:14
Песков назвал главные вызовы 2020 года 18:56
Песков отметит Новый год с семьей 18:45
Венесуэла заключила контракт на поставку 10 миллионов доз "Спутник-V" 18:45
В Кремле считают востребованным формат прямой линии с участием президента 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 21:14
Рубрика: Экономика

Начались тесты единой карты "Тройка" для Москвы и Подмосковья

Текст: Сергей Бабкин
Фото: ЦОДД/ Twitter.com Фото: ЦОДД/ Twitter.com
Фото: ЦОДД/ Twitter.com

В Подмосковье проходит тестирование единая карта "Тройка", которая будет действовать во всем столичном регионе.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Карта "Тройка" заработает по всей России

Новую систему оплаты планируют внедрить в 2021 году, дата запуска еще определяется, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта Московской области. В то же время заммэра Москвы Максим Ликсутов ранее заявлял, что тестирование "Тройки" длится уже больше недели. Технически все готово - уже совершено более тысячи успешных транзакций.

Фокус-группа из 500 человек продолжает совершать поездки по единой карте, по итогам этого закрытого тестирования будут исправлены все возможные недочеты системы. Новый проект призван связать транспортные системы. Жители Москвы и Подмосковья ежедневно ездят между регионами, однако до сих пор используют в общественном транспорте разные билеты - "Тройку" в Москве и "Стрелку" в Подмосковье.

В московском метро стали выдавать в прокат аккумуляторы для подзарядки гаджета
В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Московская область Правительство Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Собянин: Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом
Во Франции скончался знаменитый кутюрье Пьер Карден
Путин согласился вернуться к теме индексации пенсий работающим пенсионерам
Кабмин предложил бесплатный доступ к социально значимым сайтам
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего