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29.12.2020 17:17
Рубрика: Экономика

В комплексе городского хозяйства Москвы сняли новогоднее видеопоздравление

Текст: Ирина Огилько

На YouTube-канале комплекса городского хозяйства Москвы опубликован видеоролик, героями которого стали работники городских служб. Это те, без кого невозможно представить жизнь столицы, кто круглосуточно, даже в праздничные дни, работает на благо горожан и делает столицу еще уютнее и комфортнее.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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"Мы точно знаем, что произойдет первого января. Сотрудники комплекса городского хозяйства выйдут на свою работу и сделают так, чтобы вы встретили Новый год комфортно и спокойно - в своих уютных квартирах и на чистых улицах", - говорится в видеоролике.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. На круглосуточном дежурстве будут находиться полторы тысячи аварийных бригад, которые готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

Кроме того, усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

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