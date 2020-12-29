Новости

Премьеры РФ и Азербайджана обсудили COVID и восстановление Карабаха 17:26
Хуснуллин: В Севастополе сделаем гарантированный запас воды 17:25
Список иноагентов пополнила некоммерческая организация "НАСИЛИЮ.НЕТ" 17:23
Глава Ставрополья сделал прививку от коронавируса 17:19
Трамп обогнал Обаму в рейтинге "восхищения" 17:10
В праздничные дни столичная ГИБДД усилит контроль за нетрезвыми водителями 17:04
Мишустин удвоил спецвыплаты за борьбу с COVID-19 в период 1-8 января 16:57
Трутнев попросил КНР снять ограничения на ввоз российской рыбы 16:55
Депутат МГД Головченко: Московский бизнес нуждается в усовершенствовании законодательства 16:54
Сергей Овчинников прокомментировал уход из ЦСКА 16:45
Экипаж "Онеги" будут искать внутри затонувшего судна 16:44
Эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции начнется 11 января 16:40
В английской премьер-лиге побит рекорд по числу заболевших COVID-19 16:29
Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих, заболевшей COVID-19 16:26
Полпред в ДФО Юрий Трутнев подарил подарки в рамках акции "Елка желаний" 16:01
Кассационные суды в России за год рассмотрели порядка 255 тысяч жалоб 15:54
Мишустин направил 16,5 млн на образовательные кредиты 15:41
2020 год стал для Петербурга самым теплым за всю историю наблюдений 15:30
Собянин открыл переход между станциями метро "Динамо" и "Петровский парк" 15:21
В Евросоюзе исследовали отношение к вакцинации от коронавируса 15:09
В части ЮВО доставили более 10 тысяч доз вакцины от COVID-19 15:00
На востоке столицы отремонтировали Электрозаводский мост 14:33
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ 14:11
Ударные возможности АПЛ "Иркутск" возрастут вдвое 14:00
Номер 122 по вопросам о коронавирусе приравняют к номерам экстренных служб 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 17:04
Рубрика: Происшествия

В праздничные дни столичная ГИБДД усилит контроль за нетрезвыми водителями

Текст: Владимир Баршев

В предновогодни и праздничные дни подразделения Госавтоинспекции Москвы усилят контроль за теми, кто управляет автомобилем в нетрезвом состоянии. Накануне за один день во время рейда было выявлено 78 водителей в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
Что позволяет нетрезвым водителям уходить от наказания

За 11 месяцев этого года на территории столицы зарегистрировано 404 ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, в результате которых погибли и пострадали люди.

По итогам проведенного анализа наибольшее количество таких аварий зарегистрировано на территории Восточного административного округа (52 ДТП) и в Новой Москве (53 ДТП). Именно поэтому в этих округах был проведен целенаправленный рейд по выявлению и пресечению грубых правонарушений, который прошел в ночь с 25 на 26 декабря. В нём приняли участие все подразделения дорожно-патрульной службы города.

На территории Троицкого и Новомосковского округов были задержаны 15 нетрезвых водителей, в Северо-восточном округе - 13, а на востоке столицы - 10 нарушителей.

А всего по итогам рейда сотрудникам дорожно-патрульной службы удалось предотвратить передвижение 78 водителей с признаками опьянения.

По всем фактам составлены административные материалы, из них за отказ от прохождения освидетельствования - 39, за управление транспортом в состоянии опьянения - 37. Материалы направлены в суд.

По двум фактам возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса, за управление в состоянии опьянения водителем, лишенным такого права за аналогичное правонарушение.

ГИБДД получит новые приборы для выявления нетрезвых водителей
В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Москва ГИБДД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Во Франции скончался знаменитый кутюрье Пьер Карден
Кабмин предложил бесплатный доступ к социально значимым сайтам
За сутки в России подтверждено 27 002 случая COVID-19 в 85 регионах
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ
ФСБ вскрыла схему поборов и взяток в РАНХиГС
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду