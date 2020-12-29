В праздничные дни столичная ГИБДД усилит контроль за нетрезвыми водителями

В предновогодни и праздничные дни подразделения Госавтоинспекции Москвы усилят контроль за теми, кто управляет автомобилем в нетрезвом состоянии. Накануне за один день во время рейда было выявлено 78 водителей в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

За 11 месяцев этого года на территории столицы зарегистрировано 404 ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, в результате которых погибли и пострадали люди.

По итогам проведенного анализа наибольшее количество таких аварий зарегистрировано на территории Восточного административного округа (52 ДТП) и в Новой Москве (53 ДТП). Именно поэтому в этих округах был проведен целенаправленный рейд по выявлению и пресечению грубых правонарушений, который прошел в ночь с 25 на 26 декабря. В нём приняли участие все подразделения дорожно-патрульной службы города.

На территории Троицкого и Новомосковского округов были задержаны 15 нетрезвых водителей, в Северо-восточном округе - 13, а на востоке столицы - 10 нарушителей.

А всего по итогам рейда сотрудникам дорожно-патрульной службы удалось предотвратить передвижение 78 водителей с признаками опьянения.

По всем фактам составлены административные материалы, из них за отказ от прохождения освидетельствования - 39, за управление транспортом в состоянии опьянения - 37. Материалы направлены в суд.

По двум фактам возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса, за управление в состоянии опьянения водителем, лишенным такого права за аналогичное правонарушение.