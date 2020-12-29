На северных Курилах выросли двухметровые сугробы

Вторые сутки на северных Курилах бушует сильная метель, где-то высота сугробов достигает двух метров.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Северо-Курильского района на острове Парамушир, из-за нулевой видимости техника не может приступить к расчистке дорог. Все объекты энерго- и теплообеспечения муниципального района работают в штатном режиме, детские сады закрыты, школьники ушли на каникулы.

Как отметили в мэрии, никаких инцидентов в связи с метелью не произошло. Синоптики обещают улучшение погоды завтра утром.

Тем временем в пяти районах Сахалина установилась аномально холодная погода. По информации регионального управления МЧС, среднесуточная температура воздуха опустилась ниже средних многолетних значений на семь градусов на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского и Смирныховского районов. Морозы продержатся в течение трех суток.

Спасатели призывают сахалинцев быть особенно осторожными в эти дни, не выезжать на охоту и рыбалку.