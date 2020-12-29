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29.12.2020 16:01
Рубрика: Власть

Полпред в ДФО Юрий Трутнев подарил подарки в рамках акции "Елка желаний"

Текст: Светлана Ментюкова
Полпред в ДФО Юрий Трутнев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Полпред в ДФО Юрий Трутнев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Полпред в ДФО Юрий Трутнев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев исполнил новогодние мечты детей в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщает аппарат вице-премьера.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Как отмечается в сообщении, Юрий Трутнев поучаствовал в акции и на федеральном, и на региональном уровнях, благодаря чему подарки от вице-премьера получили дети не только в ДФО, но и в других регионах России. В частности, говорится в сообщении, он исполнил желание десятилетнего Руслана Хабиббулина из города Набережные Челны. Мальчик мечтал оказаться в закулисье кинотеатра. Шар от его имени Юрий Трутнев снял с правительственной елки. Для мальчика организовали экскурсию в кинотеатр "Мадагаскар" и рассказали о процессе организации кинопоказов.

На дальневосточной "Елке желаний" во Владивостоке Юрию Трутневу досталось несколько новогодних шаров с мечтами детей. Выполняя пожелания юных дальневосточников, вице-премьер связался с семьями Бурятии, Чукотки, Хабаровского края, чтобы лично поздравить родителей и детей с наступающими праздниками. Благодаря акции, дети из многодетной семьи получили компьютер для дистанционного обучения, еще несколько детей с особенностями развития - средства для реабилитации и передвижения.

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