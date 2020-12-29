Суд продолжит рассмотрение дела Шамсутдинова в январе

Новости

Минздрав РБ: Первыми вакцинируются медики и педагоги 10:47
Умер солист ВИА "Лейся, песня" Владимир Ефименко 10:39
Московские городские службы перейдут на усиленный режим работы 10:34
СМИ: КНДР ограничила использование иностранной валюты 10:19
Попова: Заболеваемость гриппом находится на минимальном за 20 лет уровне 10:03
Фильм "Последний день этого лета" участвует в кинофестивале в Котбусе 09:29
Главы МИД России и Турции проведут переговоры в Сочи 09:25
Посещаемость портала добрых дел "Я дома" превысила 1,7 млн просмотров 09:23
В отношении экс-схиигумена Сергия завели дело о склонении к самоубийству 09:22
СМИ: Центробанк предложил упростить для клиентов смену банка 09:22
Мать и трое малолетних детей погибли при пожаре в Новосибирске 09:15
Сборная Швеции одержала 54-ю победу подряд на МЧМ в групповом раунде 08:57
Всероссийские контрольные не показали критических пробелов у школьников 08:53
Портал Московского инновационного кластера обновили для пользователей 08:52
Многие школьные учителя уже сделали прививку от COVID-19 08:39
Серьезных изменений в заданиях ЕГЭ 2021 года нет 08:32
Возле станции МЦД-2 "Печатники" благоустроили территорию 08:17
Российские школьники завоевали 19 золотых медалей на олимпиадах 08:15
К 2024 году в России построят 1 910 новых школ 08:10
На развитие науки в педвузах направят 500 миллионов рублей 08:09
Боксер Бетербиев заразился коронавирусом, его бой снова перенесен 08:00
Психологи развеяли популярный миф о встрече Нового года 07:01
В Нью-Йорке за махинации с вакциной будет штраф до миллиона долларов 06:47
Инфекционист рассказала, какие страны быстрее справятся с пандемией 06:19
Метеорологи предупредили о сильных снегопадах в Японии на Новый год 05:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 10:29
Рубрика: Происшествия

Суд продолжит рассмотрение дела Шамсутдинова в январе

Текст: Юлия Гарднер

Второй восточный окружной военный суд в Чите продолжит рассматривать дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который убил восьмерых сослуживцев, в январе.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
В Забайкалье начался суд над срочником Шамсутдиновым

"Следующее заседание назначено на 18 января, где планируется исследование доказательств по заявленным гражданским искам", - сообщил РИА Новости представитель суда.

Вчера присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство, отметив, что он заслуживает снисхождения.

Массовое убийство произошло в ЗАТО Горный Забайкальского края 25 октября 2019 года. Во время смены караула Шамсутдинов застрелил восемь человек, еще двое были ранены. Причиной содеянного срочник назвал дедовщину.

В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в этой воинской части. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

Главное сегодня

Главы МИД России и Турции проведут переговоры в Сочи
Голикова: Россияне вскоре смогут выбирать вакцины от COVID-19
СМИ: Центробанк предложил упростить для клиентов смену банка
Оператор "Северного потока 2" заявил об окончании работ в зоне ФРГ
Кадыров рассказал о личностях напавших на силовиков в Грозном
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду