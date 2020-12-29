Суд продолжит рассмотрение дела Шамсутдинова в январе

Второй восточный окружной военный суд в Чите продолжит рассматривать дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который убил восьмерых сослуживцев, в январе.

"Следующее заседание назначено на 18 января, где планируется исследование доказательств по заявленным гражданским искам", - сообщил РИА Новости представитель суда.

Вчера присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство, отметив, что он заслуживает снисхождения.

Массовое убийство произошло в ЗАТО Горный Забайкальского края 25 октября 2019 года. Во время смены караула Шамсутдинов застрелил восемь человек, еще двое были ранены. Причиной содеянного срочник назвал дедовщину.

В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в этой воинской части. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.