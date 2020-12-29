У камчатских браконьеров изъяли двух краснокнижных кречетов

В отношении двух жителей Петропавловска-Камчатского возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и хранении особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ (часть третья статьи 258.1 УК РФ).

Установлено, что браконьеры поймали и хранили в подвале двух кречетов. Редких птиц после их изъятия и осмотра передали орнитологу для оценки их состояния и решения вопроса о выпуске в естественную среду обитания.

Общий ущерб, нанесенный злоумышленниками, составляет более двух миллионов рублей. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до семи лет, сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.