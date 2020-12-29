Омская ЛПДС признана лучшей в обеспечении пожарной безопасности по итогам городского конкурса

Омская линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Западная Сибирь" признана лучшей в обеспечении пожарной безопасности по итогам конкурса среди организаций города.

Цель муниципального конкурса на лучшее противопожарное состояние - повышение качества организации системы пожарной безопасности на территории муниципалитета, а также распространение опыта эффективной работы организаций и предприятий по обеспечению пожарной безопасности. Конкурсная комиссия оценивала укомплектованность организации средствами пожаротушения и индивидуальной защиты, наличие систем противопожарной защиты и планов эвакуации, обучение сотрудников мерам пожарной безопасности. По всем показателям Омская ЛПДС получила высокие оценки и заняла первое место в конкурсе.

Омская ЛПДС - одна из крупнейших перекачивающих станций АО "Транснефть - Западная Сибирь". Пожарную безопасности на станции обеспечивает договорное подразделение ПСЧ-23 ФГБУ "5 отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Омской области (договорной)". Также здесь сформирована добровольная пожарная дружина, члены которой принимают участие в мероприятиях по профилактике пожаров и оказании помощи подразделениям других видов пожарной охраны при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на объекте.

На ЛПДС используются современные системы противопожарной защиты. При поступлении извещения о возгорании отключение магистральных, подпорных насосов и закрытие секущих задвижек станции происходит в автоматическом режиме, а в резервуарном парке запускается в работу комплексная система автоматического пожаротушения. Готовность сотрудников к действиям в чрезвычайных ситуациях регулярно проверяется в ходе учебно-тренировочных занятий и пожарно-тактических учений.

В текущем году на обеспечение пожарной безопасности Омской ЛПДС в части приобретения пожарного оборудования и пожарно-технического вооружения было направлено более 6 млн рублей.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"