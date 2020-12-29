Мать и трое малолетних детей погибли при пожаре в Новосибирске

Крупный пожар произошел в Октябрьском районе Новосибирска. Погибли четыре человека, трое из них - дети в возрасте полутора, трех и семи лет. Еще одна жертва - женщина 1992 года рождения. В региональном СУ СКР возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Новосибирской области, площадь горения деревянного жилого дома на восемь квартир составила 100 квадратных метров. Пожарным пришлось защищать от огня соседние дома.

В настоящее время новосибирские огнеборцы разбирают сгоревшие конструкции. Работу по ликвидации пожара осложняет высокая температура, сильная задымленность и большой слой снега на кровле деревянного дома.

Установлено, что возгорание произошло в одной из квартир, которую снимала многодетная семья. В данный момент в СУ СКР организовали доследственную проверку с целью выяснить, почему семья проживала в аварийном доме. Возможно, в действиях чиновников администрации Октябрьского района есть признаки халатности.

Между тем

В ГУ МЧС РФ отмечают, что морозная погода, которая стоит в Новосибирской области, спровоцировала большее число нарушений техники безопасности в быту. Только за два дня минувших выходных ПСП ликвидировали 77 пожаров, большая часть из которых происходила в частном жилом секторе.