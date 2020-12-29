В Вологде завели дело на застройщика, сдавшего аварийный дом

Следственный комитет по Вологодской области возбудил в отношении бывшего генерального директора одной из строительных компаний уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет о возведении непригодного жилья для переселенцев из аварийного фонда. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Трехэтажный дом по улице Алексинской в Вологде построили в рамках исполнения муниципального контракта. В 2014 году в него заселились граждане из ветхого и аварийного жилья. Но практически сразу они стали выявлять дефекты в доме из газосиликатного материала. Были обнаружены трещины на фундаментных блоках. Допущенная ошибка в расчетах привела к угрозе обрушения здания.

Следователи и эксперты сделали вывод: совокупность выявленных дефектов, неустранимых и критических, позволяет сделать вывод о том, что основные несущие конструкции здания находятся в аварийном состоянии.

Стоит отметить, что на ситуацию с жилым домом первыми обратили внимание власти региона. Когда новоселы начали жаловаться на дефекты здания, городские власти стали требовать от застройщика устранить недоделки. Затем на компанию администрация Вологды подала в суд.

Сейчас ситуация находится на контроле в правительстве региона. Решается вопрос, как и за чей счет ремонтировать здание.