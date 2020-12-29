В Калмыкии депутата арестовали за поножовщину в кафе

В Элисте депутат Народного Хурала Калмыкии взят под стражу в рамках расследования уголовного дела о драке и поножовщине в кафе. Аналогичная мера пресечения также выбрана родному брату парламентария.

Как сообщает пресс-служба СК по региону, инцидент произошел ночью 21 ноября. Депутат парламента и его брат вместе с двумя подозреваемыми устроили драку и в качестве оружия использовали колюще-режущие предметы. В результате четверо других посетителей заведения получили телесные повреждения, а двое были госпитализированы в республиканскую больницу имени Жемчуева.

В отношении депутата было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК, в том числе "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сотрудники СК принимают меры к задержанию двух других участников драки, проводят сбор улик и закрепление доказательственной базы.