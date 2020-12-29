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29.12.2020 11:28
Рубрика: Происшествия

Челябинский предприниматель пойдет под суд за кражу живой изгороди

Текст: Михаил Пинкус

Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинительное заключение по делу о пропаже 47 метров живой изгороди кизильника, высаженной вдоль улицы Лесопарковой в августе этого года. За кражу предстоит ответить 39-летнему челябинскому предпринимателю, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

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- Установлено, что житель Челябинска в ночь на 7 августа вырвал свежевысаженные кусты кизильника в количестве 235 штук, общей стоимостью 107,7 тысячи рублей, принадлежащие городской администрации, - пояснила представитель ведомства Наталья Мамаева. - Обвиняемый вину в совершении преступления признал и возместил причиненный ущерб путем, купив аналогичные саженцы на сумму 95,7 тысячи рублей.

Как выяснилось украденный кизильник предприниматель высадил на своем участке в поселке Исаково, где возводил постройки для ведения бизнес.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска. Обвиняемому грозит наказание в виде обязательных, исправительных и принудительных работ и вплоть до двух лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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