Юные, но тем не менее именитые шахматисты из Екатеринбурга Лея Гарифуллина и Артем Пингин разыграли на доске бегство Наполеона из Москвы в Париж. В зрелищном действе участвовали чугунные шахматы, изготовленные на Урале по немецким отливкам. Подобных комплектов в Екатеринбургском музее изобразительных искусств четыре, ребятам достался одних из них - имени полководцев Фридриха II и Наполеона I.

Соперники решали задачу первого русского шахматиста Александра Петрова, основанную на событиях Бородинского сражения, где русская конница ставит французскому завоевателю мат в 14 ходов. Играя за черного Наполеона в треуголке, двукратный чемпион Европы среди мальчиков Артем Пингин был вынужден отступать под натиском белых - в противоположный угол доски.

Решающий удар полководцу нанесла королева в исполнении чемпионки мира среди девушек до 16 лет международного гроссмейстера Леи Гарифуллиной. Историки говорят, что поймать Наполеона могли и раньше, на реке Березине. Но игроки, как русские солдаты, сделали это лишь у стен Парижа. Кстати, сами Фридрих и Наполеон на арене военных действий никогда не встречались.

Кстати

Лея Гарифуллина заняла 3-е место в суперфинале чемпионата России по шахматам. Летом 2021-го она будет бороться за шахматную корону на чемпионате Европы среди женщин. В онлайн-первенстве мира она вышла в полуфинал, обыграв соперницу из США черными фигурами в "Армагеддоне" (когда белым фигурам на всю игру дается пять минут, а черным - четыре).

- Вживую, конечно, играть лучше, потому что ты можешь наблюдать за соперником. На онлайн-турнирах игроки должны устанавливать несколько камер, судьи перед оглашением результатов проверяют все видеозаписи, оценивая честность поединка даже по движению глаз, - говорит Лея.

Артем Пингин, член сборной России среди детей, также участвовал в онлайн-первенстве Европы по шахматам. Как и Лея, он занимается в Гроссмейстерском центре имени Анатолия Карпова при президенте Федерации шахмат Свердловской области и Уральской шахматной академии.

Между тем

Император Фридрих II, сражающийся на шахматной доске с Наполеоном I, - лишь один из экспонатов выставки "Чугунное кружево. Немецкое художественное литье XIX века". В Екатеринбургском музее ИЗО представлены ювелирное колье из чугуна, рождественская литая открытка, которую дарили королям, министрам и знати, швейка, прабабушка современной швейной машинки, и т. д. - всего около 120 раритетов.