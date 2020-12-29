Залезет даже в окно: Сколько стоит вызвать Деда Мороза в Екатеринбурге

"Не пьем на работе", "костюмы, как на фото" - такими комментариями сопровождаются многочисленные объявления в Сети, по которым можно вызвать в Екатеринбурге Деда Мороза и Снегурочку на домашний праздник (корпоративы, напомним, отменены, и сказочные герои в офисе рискуют попасть под внушительный штраф).

Дешевле всего обойдется видео-поздравление от Деда Мороза - 300-350 рублей. Благо, обещают сделать его адресным, лично для ваших сына или дочки. Но согласитесь, Дедушка-онлайн - это все-таки совсем не то. То ли дело живой Николай Коляда в его роли. Напомню, примерно за месяц директор одноименного театра признался, что билеты на новогодние спектакли не проданы и ему ничего не остается, как облачиться в костюм Деда Мороза и разъезжать в нем по заказам по городу. "Ничего, корона не спадет", - сказал тогда драматург.

Между тем, как сообщили "РГ" в театре, вызов Коляды в роли Деда Мороза обойдется ни много ни мало - в 40 тысяч рублей. Это самый большой ценник в Екатеринбурге. Актеры труппы в роли сказочных персонажей стоят в пять раз дешевле - 8000 рублей. В эту сумму, как сказали в театре, входит получасовое поздравление, "ну может, еще песенку споют".

Самое экстремальное предложение, которое удалось встретить, - от Дедушки-альпиниста. За десять тысяч рублей он готов в прямом смысле войти к вам в окно хоть на 20-м этаже и поздравить ваших детей и гостей. Если те не попадают в обморок, конечно. К слову, если есть технические возможности, то Дед влезет и через крышу или даже через камин.

Среди предложений есть танцующие Дедушка и Снегурочка, всего за три тысячи рублей. Есть еще ростовые новогодние персонажи. За пять тысяч. Хотя сразу предупредим: выглядят они жутковато, а местами даже пошловато.

Средний же ценник на Деда Мороза и Снегурочку за полчаса работы в Екатеринбурге в этом году - 2000-2500 рублей.