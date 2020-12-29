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29 декабря 2020 г.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 17.11.2020 г. № 1593 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по исполнению государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр"

Дата подписания 17 ноября 2020 г.
Опубликован 29 декабря 2020 г.

Зарегистрирован 28.12.2020 г. № 61877

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 29.12.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Минприроды и экологии России от 29.06.2012 № 196 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по исполнению государственной функции по осуществлению государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр" (зарегистрирован Минюстом России 03.08.2012, регистрационный № 25111) с изменениями, внесенными приказом Минприроды и экологии России от 11.05.2017 № 226 (зарегистрирован Минюстом России 19.07.2017, регистрационный № 47456).

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 17.11.2020 г. № 1593
(pdf, PDF, 2.4 Мб)