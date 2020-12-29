Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 17.08.2020 г. № 1022 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на сбросы загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты"

Зарегистрирован 28.12.2020 г. № 61862
Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 28.12.2020 г.
Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Минприроды России от 09.01.2013 № 2 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.06.2013, регистрационный № 28900).