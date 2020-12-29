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29 декабря 2020 г.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 17.08.2020 г. № 1022 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на сбросы загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты"

Дата подписания 17 августа 2020 г.
Опубликован 29 декабря 2020 г.

Зарегистрирован 28.12.2020 г. № 61862

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 28.12.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Минприроды России от 09.01.2013 № 2 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.06.2013, регистрационный № 28900).

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 17.08.2020 г. № 1022
(pdf, PDF, 3.2 Мб)