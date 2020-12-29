Закон Республики Северная Осетия - Алания от 28 декабря 2020 года № 112-РЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия - Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия - Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия - Алания (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 9 404 545,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Федеральный фонд) в сумме 9 072 925,3 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 201 862,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9 404 545,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 9 845 606,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда в сумме 9 501 715,4 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 209 330,9 тыс. рублей; на 2023 год - в сумме 10 395 470,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда в сумме 10 037 824,5 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 217 704,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 9 845 606,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 10 395 470,6 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить доходы бюджета Фонда:

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда:

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Фонда из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, передаваемые бюджету Фонда в виде межбюджетных трансфертов, направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - Программа ОМС) в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала и на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения онкологических заболеваний.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить предельный размер нормированного страхового запаса Фонда на 2021 год в сумме 1 481 945,1 тыс. рублей.

2. Нормированный страховой запас Фонда формируется и расходуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации Программы ОМС путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Республики Северная Осетия - Алания в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Северная Осетия - Алания лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных Программой ОМС, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций

Установить на 2021 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Программы ОМС, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Особенности исполнении бюджета Фонда в 2021 году

1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2021 года, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством, направляются на финансовое обеспечение реализации Программы ОМС и финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в 2021 году с внесением соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

2. Установить, что внесение в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда, связанных с особенностями исполнения бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон, производится в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в случае поступления средств от финансовых санкций, штрафов, возмещения ущерба, доходов от оказания услуг (работ) и компенсации затрат бюджета Фонда.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Северная Осетия - Алания В.Битаров







