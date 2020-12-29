Сборная Швеции одержала 54-ю победу подряд на МЧМ в групповом раунде

Сборная Швеции обыграла Австрию со счетом 4:0 в групповом раунде молодежного чемпионата мира по хоккею. В составе победителей дублем отметился Ноэль Гунлер, по разу отличились Виктор Седестрем и Лукас Рэймонд.

Шведы одержали вторую победу на этом турнире, доведя победную серию в групповом турнире до 54 матчей. Последнее поражение в группе шведской команды датируется 31 декабря 2006 года, когда в овертайме "три короны" проиграли сборной США.

Рано утром 31 декабря шведы сыграют со сборной России. Команда Игоря Ларионова днем ранее встретятся с австрийской командой. Победная серия Швеции в матчах против российской команды на групповой стадии насчитывает семь матчей.