Шувалов возглавил совет директоров фонда "Сколково"

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов избран председателем Совета директоров фонда "Сколково". Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Такое решение было принято сегодня на заседании Совета директоров фонда. "Изменения в руководстве фонда "Сколково" произошли в связи c переходом фонда "Сколково" под управление ВЭБ.РФ в рамках реконфигурации системы институтов развития, которую проводит правительство России", - говорится в сообщении.

До этого пост председателя совета директоров фонда занимал Виктор Вексельберг.