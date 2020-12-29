СК не комментирует задержание замглавы ОМВД Хамыстханова за покушение на взятку

Следственный комитет пока никак не комментирует сообщение ТАСС о задержании заместителя начальника отдела уголовного розыска ОМВД по Басманному району Москвы Анзора Хамыстханова.

По сообщению информационного агентства, полицейский задержан за покушение на получение взятки в 1,1 миллиона рублей. Столько стоило непривлечение к уголовной ответственности человека, чье имя не называется.

Известно лишь то, что задержанный должен был через посредника получить 1,1 млн рублей за "непривлечение к уголовной ответственности работников одной из коммерческих организаций за организацию проституции". Возбуждено уголовное дело. Полицейский начальник отправил посредника в коммерческую фирму для получения денег. Там его и задержали сами полицейские. Позже Хамыстханов тоже был задержан.