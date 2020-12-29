Ударные возможности АПЛ "Иркутск" возрастут вдвое

После модернизации ударные возможности многоцелевой атомной подлодки "Иркутск" возрастут как минимум в два раза. Арсенал крейсера возрастет до 48 крылатых ракет вместо прежних 24.

- "Иркутск" после модернизации станет не просто субмариной проекта 949АМ, но вместо 24 ракет противокорабельных ракет "Гранит" получит возможность применять 48 принципиально новых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Подлодка сможет наносить удары и по береговым целям, - рассказал ТАСС источник в судостроительной отрасли. Он добавил, что состав и количество ракет на борту будут зависеть от конкретной задачи.

Возвращение АПЛ в боевой состав Тихоокеанского флота запланировано на 2023 год. На 2021-й запланированы запуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта АПЛ "Казань", тогда же начнутся госиспытания нового оружия.

АПЛ "Иркутск" - самая старая представительница проекта 949А "Антей" в российском флоте. Лодка была введена в строй в 1988 году, сейчас проходит ремонт и модернизацию на заводе "Звезда".Там же модернизируется однотипный подводный крейсер "Челябинск". Пять кораблей проекта несут службу на Северном и Тихоокеанском флотах.