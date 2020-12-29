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Умер солист ВИА "Лейся, песня" Владимир Ефименко

Новости
    29.12.2020, 10:39
Текст:   Олег Усков

Солист легендарного советского вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня", оригинальный исполнитель песни "Обручальное кольцо" Владимир Ефименко скончался в возрасте 66 лет 28 декабря. Сообщение об этом появилось на странице ВИА в Instagram.

"Умер честный, порядочный, жизнерадостный и светлый человек. Таким мы его запомним навсегда. Твои песни давно стали народными и вошли в "золотой фонд" российской культуры! Вечная память тебе!" - говорится в некрологе от коллег артиста. Причина смерти Ефименко не названа.

Владимир Петрович Ефименко родился 2 сентября 1953 года в Астраханской области в простой семье. Работал водителем в военном госпитале полигона Капустин Яр, где трудилась всю жизнь его мать. В школе занялся художественной самодеятельностью. Закончил Астраханское мореходное училище. В начале 70-х принимал участие в курсантском ансамбле "Сириус". Далее - локальные ВИА "Вестники", "Вита-70", "Оптимист". Короткое время пел в прославленном ансамбле "Шестеро молодых". Откуда перешел в группу "Ива". И только в 77-м влился как солист в ВИА "Лейся, песня", которым тогда руководил Михаил Шуфутинский.

Помимо "Обручального кольца", был первым исполнителем песен "Родная земля", "Прощай", "Где же ты была".

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