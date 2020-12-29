В Евросоюзе исследовали отношение к вакцинации от коронавируса

Согласно проведенному Гамбургским университетом социологическому опросу в ряде стран Европы, в Дании самый большой процент желающих вакцинироваться от COVID-19. Таковых в этой стране насчитывается 71 процент. Затем идет Великобритания с 69 процентами, Португалия с 62 процентами, Италия с 61 процентами желающих вакцинироваться.

Наиболее скептически относятся к прививке от коронавриуса во Франции, в которой лишь 46 процентов жителей намерены сделать прививку, а 28 процентов откажутся. В таком локомотиве ЕС как Германия 57 процентов за прививку, а 19 процентов - против. Однако исследователи отмечают, что за последние месяцы количество вакцина-оптимистов в Германии снизилось с 70 процентов до нынешних 57, а вот число вакцина-скептиков возросло с 10 до 19 процентов, то есть почти вдвое.

Шведские СМИ, ссылаясь на это же исследование, отмечают, что Швеция вторая после Франции страна, где высок процент негативно настроенных к вакцинации жителей. Этнолог из Лундского университета Мия Мария Хаммарлин считает, что такое отрицательное отношение шведов объясняется неудачной вакцинацией в прошлом от свиного гриппа. "Тот факт, что тогда несколько сотен молодых людей пострадали от нарколепсии в связи с вакциной Pandemrix, сильно повлиял на восприятие новых прививок", - говорит она. Напомним, что Швеция до сих пор выплачивает компенсации более 400 шведам, пострадавших от последствий вакцинации от свиного гриппа.