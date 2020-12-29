В Иране стартовали испытания национальной вакцины от COVID-19

В Иране стартовали испытания разработанной в стране вакцины от коронавируса. Как сообщает агентство Tasnim, на данном этапе в них принимают участие добровольцы.

Церемонию начала испытаний открыли вице-президент по делам науки и технологий Ирана Сорена Саттари и глава министерства здравоохранения Саид Намаки. Сообщается, что в первой фазе испытаний, которая пройдет в Тегеране, изъявили желание поучаствовать более 60 тысяч человек.

Первой, кто получил укол, стала женщина, дочь председателя Штаба по исполнению приказов имама Хомейни, одного из учреждений, которое участвует в разработке вакцины. Всех добровольцев временно разместят в гостинице, где они будут находится под наблюдением врачей и специалистов.

Присутствовавшие на мероприятии официальные лица отметили, что в ближайшие 40 дней в стране будет произведено 1,5 миллиона доз вакцины. Ожидается, что через шесть месяцев страна сможет производить 12 миллионов доз в месяц.