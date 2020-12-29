В Латвии в новогоднюю ночь введут комендантский час

Власти Латвии приняли решение об установлении на территории страны в новогоднюю ночь комендантского часа. Ограничения, уточняет агентство LETA, будет действовать с 30 декабря до 4 января, а также 8 и 9 января. В указанные часы граждане страны должны будут находиться дома. Ожидается, что правительство страны уже завтра утвердит это решение.

Также из-за пандемии коронавируса до 7 февраля продлевается действие режима чрезвычайного положения.

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний страны, заболеваемость коронавирусом в Латвии продолжает оставаться высокой. Представитель Центра Гинтс Георг Мурашев отмечает, что на прошлой неделе увеличилось количество людей, заразившихся дома или в тесном контакте с членами семьи. "Высокая заболеваемость наблюдается также в медицинских учреждениях и центрах социальной помощи", - отметил он.

Также сообщается, что в понедельник в стране с населением 1,92 миллиона человек было зафиксировано 838 новых случаев заражения COVID-19, скончались 25 человек. Всего с начала пандемии коронавирус в Латвии выявлен у 37 676 человек.