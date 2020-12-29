Видео: тысячи грузовиков, застрявших в порту

После обнаружения нового штамма коронавируса Франция поспешила закрыть границу с Великобританией. Результат - почти три тысячи грузовиков, скопившихся в порту Дувр и на подступах к Евротоннелю с британской стороны.

Граница была полностью перекрыта с прошлого воскресенья. Ко вторнику британские власти насчитали 2188 грузовиков на временной стоянке в аэропорту Манстон, еще 632 застряли на трассе М20. Причем тем водителям, что оказались в аэропорту, повезло - у них были хоть какие-то элементарные бытовые удобства. Еду и воду дальнобойщикам доставляли волонтеры из соседних общин, Армии Спасения и мусульманских организаций.

В среду французские власти начали пропускать водителей на свою территорию. Но только тех, кто сдал тест на COVID-19. Чтобы протестировать огромное количество людей, британские военные призвали на помощь коллег из Франции и Польши. В результате было проведено 15000 тестов, из которых 36 оказались положительными.

Тем временем из разных точек Европы начала поступать информация о первых случаях заражения новым штаммом коронавируса. Таким образом, он добрался до континентальной Европы и без дальнобойщиков, а те не смогли попасть домой на Рождество. В воскресенье британские власти сообщили, что на границе еще осталось около 180 грузовиков, желающих попасть в Европу.