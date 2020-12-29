Всероссийские контрольные не показали критических пробелов у школьников

Как дистанционка отразилась на знаниях школьников? Что показали Всероссийские проверочные работы? Как рассказал журналистам министр просвещения Сергей Кравцов, "каких-то критических моментов здесь нет".

- Никакой критической ситуации у нас диагностика не выявила, - рассказал Сергей Кравцов. - Все рекомендации мы направили в регионы. В частности, как использовать результаты ВПР, чтобы школы могли при необходимости скорректировать пробелы в знаниях и не допустить снижения качества образования. Для нас важно, чтобы несмотря на тот или иной формат обучения школьники получали необходимые знания. У нас ситуация под контролем.