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29.12.2020 10:50
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 27 002 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 14,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
  • 1 Москва 5641
  • 2 Санкт-Петербург 3757
  • 3 Московская область 1547
  • 4 Нижегородская область 497
  • 5 Свердловская область 401
  • 6 Псковская область 394
  • 7 Ростовская область 389
  • 8 Воронежская область 385
  • 9 Архангельская область 372
  • 10 Республика Карелия 367
  • 11 Вологодская область 351
  • 12 Хабаровский край 337
  • 13 Республика Крым 332
  • 14 Пермский край 332
  • 15 Красноярский край 325
  • 16 Челябинская область 310
  • 17 Самарская область 307
  • 18 Ульяновская область 284
  • 19 Республика Коми 283
  • 20 Волгоградская область 271
  • 21 Саратовская область 269
  • 22 Мурманская область 268
  • 23 Иркутская область 261
  • 24 Омская область 253
  • 25 Забайкальский край 246
  • 26 Кировская область 246
  • 27 Ставропольский край 242
  • 28 Тверская область 237
  • 29 Приморский край 237
  • 30 Ленинградская область 235
  • 31 Ханты-Мансийский автономный округ 219
  • 32 Удмуртская Республика 218
  • 33 Калининградская область 217
  • 34 Алтайский край 212
  • 35 Тульская область 208
  • 36 Новгородская область 207
  • 37 Брянская область 201
  • 38 Пензенская область 196
  • 39 Республика Бурятия 194
  • 40 Томская область 193
  • 41 Ярославская область 191
  • 42 Краснодарский край 190
  • 43 Ивановская область 188
  • 44 Курская область 183
  • 45 Белгородская область 182
  • 46 Оренбургская область 180
  • 47 Республика Саха (Якутия) 179
  • 48 Астраханская область 178
  • 49 Владимирская область 176
  • 50 Ямало-Ненецкий автономный округ 174
  • 51 Орловская область 174
  • 52 Республика Хакасия 169
  • 53 Калужская область 167
  • 54 Республика Башкортостан 166
  • 55 Липецкая область 162
  • 56 Смоленская область 161
  • 57 Республика Дагестан 158
  • 58 Тамбовская область 157
  • 59 Новосибирская область 156
  • 60 Тюменская область 154
  • 61 Сахалинская область 149
  • 62 Рязанская область 143
  • 63 Кемеровская область 141
  • 64 Амурская область 140
  • 65 Чеченская Республика 136
  • 66 Костромская область 112
  • 67 Республика Чувашия 112
  • 68 Кабардино-Балкарская Республика 103
  • 69 Курганская область 101
  • 70 Республика Татарстан 100
  • 71 Республика Калмыкия 99
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 92
  • 73 Республика Ингушетия 90
  • 74 Республика Адыгея 89
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 87
  • 76 Республика Мордовия 87
  • 77 Севастополь 82
  • 78 Камчатский край 78
  • 79 Республика Марий Эл 50
  • 80 Магаданская область 40
  • 81 Республика Алтай 32
  • 82 Республика Тыва 25
  • 83 Еврейская автономная область 18
  • 84 Ненецкий автономный округ 6
  • 85 Чукотский автономный округ 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 105 037 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • Республика Алтай, Республика Тыва 0,2%
  • Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область 0,5%
  • Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%

За последние сутки подтверждено 562 летальных случая:

  • Санкт-Петербург 79
  • Москва 75
  • Московская область 24
  • Ростовская область 23
  • Свердловская область 17
  • Алтайский край 16
  • Вологодская область 15
  • Нижегородская область 14
  • Красноярский край 14
  • Краснодарский край 13
  • Самарская область 13
  • Иркутская область 13
  • Костромская область 11
  • Республика Чувашия 11
  • Пермский край 11
  • Тульская область 10
  • Воронежская область 9
  • Республика Крым 9
  • Челябинская область 9
  • Новосибирская область 9
  • Владимирская область 8
  • Ульяновская область 8
  • Республика Хакасия 8
  • Мурманская область 7
  • Ставропольский край 7
  • Омская область 7
  • Республика Дагестан 6
  • Оренбургская область 6
  • Саратовская область 6
  • Курганская область 6
  • Белгородская область 5
  • Ивановская область 5
  • Липецкая область 5
  • Севастополь 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Забайкальский край 5
  • Приморский край 5
  • Рязанская область 4
  • Смоленская область 4
  • Астраханская область 4
  • Волгоградская область 4
  • Республика Бурятия 4
  • Орловская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Калининградская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Республика Татарстан 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Курская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Пензенская область 2
  • Кемеровская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Республика Коми 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Тюменская область 1
  • Сахалинская область 1
  • Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 55 827 человек

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 874 человек:

  • Москва 5626
  • Санкт-Петербург 2109
  • Московская область 1401
  • Республика Карелия 504
  • Нижегородская область 465
  • Красноярский край 411
  • Свердловская область 405
  • Архангельская область 395
  • Республика Коми 389
  • Калининградская область 383
  • Республика Крым 375
  • Вологодская область 366
  • Хабаровский край 361
  • Ростовская область 356
  • Иркутская область 328
  • Ханты-Мансийский автономный округ 325
  • Пермский край 302
  • Самарская область 301
  • Кировская область 286
  • Ульяновская область 278
  • Волгоградская область 274
  • Забайкальский край 270
  • Приморский край 253
  • Омская область 249
  • Саратовская область 246
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 227
  • Сахалинская область 218
  • Томская область 217
  • Новгородская область 214
  • Новосибирская область 214
  • Ивановская область 210
  • Мурманская область 210
  • Удмуртская Республика 208
  • Брянская область 206
  • Ставропольский край 203
  • Тверская область 202
  • Ленинградская область 201
  • Республика Бурятия 201
  • Воронежская область 198
  • Республика Саха (Якутия) 198
  • Республика Калмыкия 192
  • Тульская область 190
  • Ярославская область 189
  • Республика Хакасия 178
  • Курская область 176
  • Оренбургская область 173
  • Алтайский край 172
  • Калужская область 169
  • Орловская область 169
  • Владимирская область 168
  • Псковская область 168
  • Тюменская область 161
  • Пензенская область 151
  • Кемеровская область 151
  • Смоленская область 150
  • Белгородская область 143
  • Амурская область 139
  • Кабардино-Балкарская Республика 134
  • Липецкая область 132
  • Республика Чувашия 131
  • Рязанская область 129
  • Севастополь 128
  • Республика Дагестан 128
  • Краснодарский край 124
  • Костромская область 120
  • Чеченская Республика 118
  • Карачаево-Черкесская Республика 101
  • Курганская область 85
  • Астраханская область 84
  • Республика Мордовия 84
  • Тамбовская область 79
  • Республика Адыгея 79
  • Республика Ингушетия 79
  • Камчатский край 69
  • Республика Северная Осетия - Алания 68
  • Республика Башкортостан 65
  • Республика Тыва 62
  • Еврейская автономная область 54
  • Республика Марий Эл 49
  • Республика Алтай 49
  • Магаданская область 43
  • Челябинская область 30
  • Республика Татарстан 20
  • Чукотский автономный округ 6
За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 496 183
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

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