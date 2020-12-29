За сутки в России подтверждено 27 002 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 14,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам: 1 Москва 5641

2 Санкт-Петербург 3757

3 Московская область 1547

4 Нижегородская область 497

5 Свердловская область 401

6 Псковская область 394

7 Ростовская область 389

8 Воронежская область 385

9 Архангельская область 372

10 Республика Карелия 367

11 Вологодская область 351

12 Хабаровский край 337

13 Республика Крым 332

14 Пермский край 332

15 Красноярский край 325

16 Челябинская область 310

17 Самарская область 307

18 Ульяновская область 284

19 Республика Коми 283

20 Волгоградская область 271

21 Саратовская область 269

22 Мурманская область 268

23 Иркутская область 261

24 Омская область 253

25 Забайкальский край 246

26 Кировская область 246

27 Ставропольский край 242

28 Тверская область 237

29 Приморский край 237

30 Ленинградская область 235

31 Ханты-Мансийский автономный округ 219

32 Удмуртская Республика 218

33 Калининградская область 217

34 Алтайский край 212

35 Тульская область 208

36 Новгородская область 207

37 Брянская область 201

38 Пензенская область 196

39 Республика Бурятия 194

40 Томская область 193

41 Ярославская область 191

42 Краснодарский край 190

43 Ивановская область 188

44 Курская область 183

45 Белгородская область 182

46 Оренбургская область 180

47 Республика Саха (Якутия) 179

48 Астраханская область 178

49 Владимирская область 176

50 Ямало-Ненецкий автономный округ 174

51 Орловская область 174

52 Республика Хакасия 169

53 Калужская область 167

54 Республика Башкортостан 166

55 Липецкая область 162

56 Смоленская область 161

57 Республика Дагестан 158

58 Тамбовская область 157

59 Новосибирская область 156

60 Тюменская область 154

61 Сахалинская область 149

62 Рязанская область 143

63 Кемеровская область 141

64 Амурская область 140

65 Чеченская Республика 136

66 Костромская область 112

67 Республика Чувашия 112

68 Кабардино-Балкарская Республика 103

69 Курганская область 101

70 Республика Татарстан 100

71 Республика Калмыкия 99

72 Карачаево-Черкесская Республика 92

73 Республика Ингушетия 90

74 Республика Адыгея 89

75 Республика Северная Осетия-Алания 87

76 Республика Мордовия 87

77 Севастополь 82

78 Камчатский край 78

79 Республика Марий Эл 50

80 Магаданская область 40

81 Республика Алтай 32

82 Республика Тыва 25

83 Еврейская автономная область 18

84 Ненецкий автономный округ 6

85 Чукотский автономный округ 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 105 037 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Алтай, Республика Тыва 0,2%

Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область 0,5%

Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6% За последние сутки подтверждено 562 летальных случая: Санкт-Петербург 79

Москва 75

Московская область 24

Ростовская область 23

Свердловская область 17

Алтайский край 16

Вологодская область 15

Нижегородская область 14

Красноярский край 14

Краснодарский край 13

Самарская область 13

Иркутская область 13

Костромская область 11

Республика Чувашия 11

Пермский край 11

Тульская область 10

Воронежская область 9

Республика Крым 9

Челябинская область 9

Новосибирская область 9

Владимирская область 8

Ульяновская область 8

Республика Хакасия 8

Мурманская область 7

Ставропольский край 7

Омская область 7

Республика Дагестан 6

Оренбургская область 6

Саратовская область 6

Курганская область 6

Белгородская область 5

Ивановская область 5

Липецкая область 5

Севастополь 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Забайкальский край 5

Приморский край 5

Рязанская область 4

Смоленская область 4

Астраханская область 4

Волгоградская область 4

Республика Бурятия 4

Орловская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Калининградская область 3

Республика Адыгея 3

Республика Татарстан 3

Удмуртская Республика 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Курская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Пензенская область 2

Кемеровская область 2

Хабаровский край 2

Республика Коми 1

Республика Ингушетия 1

Республика Башкортостан 1

Республика Марий Эл 1

Тюменская область 1

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 55 827 человек За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 874 человек: Москва 5626

Санкт-Петербург 2109

Московская область 1401

Республика Карелия 504

Нижегородская область 465

Красноярский край 411

Свердловская область 405

Архангельская область 395

Республика Коми 389

Калининградская область 383

Республика Крым 375

Вологодская область 366

Хабаровский край 361

Ростовская область 356

Иркутская область 328

Ханты-Мансийский автономный округ 325

Пермский край 302

Самарская область 301

Кировская область 286

Ульяновская область 278

Волгоградская область 274

Забайкальский край 270

Приморский край 253

Омская область 249

Саратовская область 246

Ямало-Ненецкий автономный округ 227

Сахалинская область 218

Томская область 217

Новгородская область 214

Новосибирская область 214

Ивановская область 210

Мурманская область 210

Удмуртская Республика 208

Брянская область 206

Ставропольский край 203

Тверская область 202

Ленинградская область 201

Республика Бурятия 201

Воронежская область 198

Республика Саха (Якутия) 198

Республика Калмыкия 192

Тульская область 190

Ярославская область 189

Республика Хакасия 178

Курская область 176

Оренбургская область 173

Алтайский край 172

Калужская область 169

Орловская область 169

Владимирская область 168

Псковская область 168

Тюменская область 161

Пензенская область 151

Кемеровская область 151

Смоленская область 150

Белгородская область 143

Амурская область 139

Кабардино-Балкарская Республика 134

Липецкая область 132

Республика Чувашия 131

Рязанская область 129

Севастополь 128

Республика Дагестан 128

Краснодарский край 124

Костромская область 120

Чеченская Республика 118

Карачаево-Черкесская Республика 101

Курганская область 85

Астраханская область 84

Республика Мордовия 84

Тамбовская область 79

Республика Адыгея 79

Республика Ингушетия 79

Камчатский край 69

Республика Северная Осетия - Алания 68

Республика Башкортостан 65

Республика Тыва 62

Еврейская автономная область 54

Республика Марий Эл 49

Республика Алтай 49

Магаданская область 43

Челябинская область 30

Республика Татарстан 20

Чукотский автономный округ 6 За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 496 183