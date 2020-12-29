За сутки в России подтверждено 27 002 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 14,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1 Москва 5641
- 2 Санкт-Петербург 3757
- 3 Московская область 1547
- 4 Нижегородская область 497
- 5 Свердловская область 401
- 6 Псковская область 394
- 7 Ростовская область 389
- 8 Воронежская область 385
- 9 Архангельская область 372
- 10 Республика Карелия 367
- 11 Вологодская область 351
- 12 Хабаровский край 337
- 13 Республика Крым 332
- 14 Пермский край 332
- 15 Красноярский край 325
- 16 Челябинская область 310
- 17 Самарская область 307
- 18 Ульяновская область 284
- 19 Республика Коми 283
- 20 Волгоградская область 271
- 21 Саратовская область 269
- 22 Мурманская область 268
- 23 Иркутская область 261
- 24 Омская область 253
- 25 Забайкальский край 246
- 26 Кировская область 246
- 27 Ставропольский край 242
- 28 Тверская область 237
- 29 Приморский край 237
- 30 Ленинградская область 235
- 31 Ханты-Мансийский автономный округ 219
- 32 Удмуртская Республика 218
- 33 Калининградская область 217
- 34 Алтайский край 212
- 35 Тульская область 208
- 36 Новгородская область 207
- 37 Брянская область 201
- 38 Пензенская область 196
- 39 Республика Бурятия 194
- 40 Томская область 193
- 41 Ярославская область 191
- 42 Краснодарский край 190
- 43 Ивановская область 188
- 44 Курская область 183
- 45 Белгородская область 182
- 46 Оренбургская область 180
- 47 Республика Саха (Якутия) 179
- 48 Астраханская область 178
- 49 Владимирская область 176
- 50 Ямало-Ненецкий автономный округ 174
- 51 Орловская область 174
- 52 Республика Хакасия 169
- 53 Калужская область 167
- 54 Республика Башкортостан 166
- 55 Липецкая область 162
- 56 Смоленская область 161
- 57 Республика Дагестан 158
- 58 Тамбовская область 157
- 59 Новосибирская область 156
- 60 Тюменская область 154
- 61 Сахалинская область 149
- 62 Рязанская область 143
- 63 Кемеровская область 141
- 64 Амурская область 140
- 65 Чеченская Республика 136
- 66 Костромская область 112
- 67 Республика Чувашия 112
- 68 Кабардино-Балкарская Республика 103
- 69 Курганская область 101
- 70 Республика Татарстан 100
- 71 Республика Калмыкия 99
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 92
- 73 Республика Ингушетия 90
- 74 Республика Адыгея 89
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 87
- 76 Республика Мордовия 87
- 77 Севастополь 82
- 78 Камчатский край 78
- 79 Республика Марий Эл 50
- 80 Магаданская область 40
- 81 Республика Алтай 32
- 82 Республика Тыва 25
- 83 Еврейская автономная область 18
- 84 Ненецкий автономный округ 6
- 85 Чукотский автономный округ 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 105 037 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Республика Алтай, Республика Тыва 0,2%
- Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область 0,5%
- Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%
За последние сутки подтверждено 562 летальных случая:
- Санкт-Петербург 79
- Москва 75
- Московская область 24
- Ростовская область 23
- Свердловская область 17
- Алтайский край 16
- Вологодская область 15
- Нижегородская область 14
- Красноярский край 14
- Краснодарский край 13
- Самарская область 13
- Иркутская область 13
- Костромская область 11
- Республика Чувашия 11
- Пермский край 11
- Тульская область 10
- Воронежская область 9
- Республика Крым 9
- Челябинская область 9
- Новосибирская область 9
- Владимирская область 8
- Ульяновская область 8
- Республика Хакасия 8
- Мурманская область 7
- Ставропольский край 7
- Омская область 7
- Республика Дагестан 6
- Оренбургская область 6
- Саратовская область 6
- Курганская область 6
- Белгородская область 5
- Ивановская область 5
- Липецкая область 5
- Севастополь 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Забайкальский край 5
- Приморский край 5
- Рязанская область 4
- Смоленская область 4
- Астраханская область 4
- Волгоградская область 4
- Республика Бурятия 4
- Орловская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Калининградская область 3
- Республика Адыгея 3
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Курская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Пензенская область 2
- Кемеровская область 2
- Хабаровский край 2
- Республика Коми 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Тюменская область 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 55 827 человек
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 874 человек:
- Москва 5626
- Санкт-Петербург 2109
- Московская область 1401
- Республика Карелия 504
- Нижегородская область 465
- Красноярский край 411
- Свердловская область 405
- Архангельская область 395
- Республика Коми 389
- Калининградская область 383
- Республика Крым 375
- Вологодская область 366
- Хабаровский край 361
- Ростовская область 356
- Иркутская область 328
- Ханты-Мансийский автономный округ 325
- Пермский край 302
- Самарская область 301
- Кировская область 286
- Ульяновская область 278
- Волгоградская область 274
- Забайкальский край 270
- Приморский край 253
- Омская область 249
- Саратовская область 246
- Ямало-Ненецкий автономный округ 227
- Сахалинская область 218
- Томская область 217
- Новгородская область 214
- Новосибирская область 214
- Ивановская область 210
- Мурманская область 210
- Удмуртская Республика 208
- Брянская область 206
- Ставропольский край 203
- Тверская область 202
- Ленинградская область 201
- Республика Бурятия 201
- Воронежская область 198
- Республика Саха (Якутия) 198
- Республика Калмыкия 192
- Тульская область 190
- Ярославская область 189
- Республика Хакасия 178
- Курская область 176
- Оренбургская область 173
- Алтайский край 172
- Калужская область 169
- Орловская область 169
- Владимирская область 168
- Псковская область 168
- Тюменская область 161
- Пензенская область 151
- Кемеровская область 151
- Смоленская область 150
- Белгородская область 143
- Амурская область 139
- Кабардино-Балкарская Республика 134
- Липецкая область 132
- Республика Чувашия 131
- Рязанская область 129
- Севастополь 128
- Республика Дагестан 128
- Краснодарский край 124
- Костромская область 120
- Чеченская Республика 118
- Карачаево-Черкесская Республика 101
- Курганская область 85
- Астраханская область 84
- Республика Мордовия 84
- Тамбовская область 79
- Республика Адыгея 79
- Республика Ингушетия 79
- Камчатский край 69
- Республика Северная Осетия - Алания 68
- Республика Башкортостан 65
- Республика Тыва 62
- Еврейская автономная область 54
- Республика Марий Эл 49
- Республика Алтай 49
- Магаданская область 43
- Челябинская область 30
- Республика Татарстан 20
- Чукотский автономный округ 6
За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 496 183