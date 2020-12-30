Атомный миротворец: как один крейсер прекратил войну

40 лет назад был введен в строй тяжелый атомный ракетный крейсер "Киров", головной корабль проекта 1144 "Орлан". Одно его появление в восточном Средиземноморье в 1983 году заставило корабли ВМС США уйти от побережья Ливана, прекратив огневую поддержку наземной операции израильских войск. В результате очередная война на Ближнем Востоке завершилась мирными переговорами.

Хищная птица

К 70-м годам атомные подводные лодки научились применять баллистические ракеты и стали стратегическим оружием. Для борьбы с ними Советский Союз строил противолодочные корабли все больших размеров и мощи. Наконец, штаб ВМФ принял решение объединить противолодочные возможности БПК и ударную силу ракетного крейсера. Чтобы проецировать эту силу в любую точку земного шара, новый корабль решили оснастили ядерной энергетической установкой. Большое впечатление на советских флотоводцев произвела "атомная кругосветка" трех американских кораблей: авианосца Enterprise, крейсера Long Beach и фрегата Bainbridge, - обошедших планету за 65 суток.

Назвали проект "Орлан". Это одна из самых хищных птиц в мире, изображенная к тому же на гербе США. Главным конструктором стал Борис Купенский, автор наиболее передовых советских БПК. Сразу же возникла серьезная проблема: мощности ядерных энергоустановок для подлодок и ледоколов не хватало для гигантского боевого корабля, а поставить два реактора не позволяло установленное военными ограничение по водоизмещению, 8000 тонн. Его снял главком ВМФ Сергей Горшков.

- Сергей Георгиевич походил среди принесенных нами моделек, что-то пальцами померил и говорит: "Мне вот этот корабль". И показал на двухреакторный, - рассказал Георгий Кудров, ведущий конструктор Северного ПКБ по ядерным энергетическим установкам.

КБ в тот момент одновременно проектировало семь разных кораблей, нагрузка на конструкторов была чудовищная. В помощь прислали 100 инженеров-судостроителей из других КБ. Их разместили в актовом зале: концерты и собрания отменили, кресла вынесли, вместо них установили кульманы.

Стая хитрых ракет

Главным ударной силой крейсера стали сверхзвуковые крылатые ракеты П-700 "Гранит": очень быстрые (2,5 Маха), дальнобойные и хитрые. ПКР "Гранит" атаковали стаей, обмениваясь информацией на лету. После залпа основная группа ракет шла низко над водой, а одна - высоко. Она искала намеченную к уничтожению эскадру и отвлекала на себя внимание ее ПВО. Если "верхнюю" ракету сбивали, ее место занимала другая. Приблизившись к кораблям противника, ПКР распределяли между собой цели и атаковали их с разных сторон.

К тому времени "Гранитами" были оснащены атомные субмарины проекта "Атлант". Для старта из-под воды контейнеры П-700 заполняли забортной водой. Чтобы не переделывать пусковую установку, на "Киров" также установили ракеты "подводного старта". Закачка воды в 11-метровые контейнеры занимала несколько секунд. Сбить летящий "Гранит" крайне затруднительно - даже после встречи с зенитным огнем семитонное изделие продолжает полет к цели по инерции. В НАТО ракета получила название Shipwreck (кораблекрушение).

Революционной была и система ПВО "Кирова" - впервые на корабле установили морскую версию зенитного комплекса дальнего действия С-300. В носу и корме 252-метрового корабля установили барабанные пусковые установки зенитных ракет.

- Мы могли одновременно обстреливать 12 целей с любого направления. И там был такой хитрый режим "стрельба из-за угла", - рассказал главный конструктор ЗРК "Форт" Аркадий Ежов. Для 70-х годов это звучало фантастикой.

В результате получился крейсер, способный прикрывать от нападения с воздуха соединения кораблей, атаковать морские надводные цели, находить и уничтожать подлодки, поддерживать огнем войска на суше.

"Киров" здесь

- Это была такая гордость за наше оружие! Крейсер мог из Белого моря через сушу положить ракету точно в цель, - рассказал первый командир "Кирова" Александр Ковальчук. За создание крейсера сразу пять конструкторов Северного ПКБ получили Государственные премии, а после спуска на воду головного корабля на Балтийском заводе заложили еще четыре крейсера типа "Орлан".

Один из них, ТАРК "Петр Великий" сейчас флагман Северного флота. "Адмирал Нахимов" модернизируется. "Адмирал Лазарев" в ожидании своей судьбы законсервирован. Головной корабль серии в 1992 году был переименован в "Адмирал Ушаков", а сейчас выведен из состава флота и ждет утилизации. Его звездный час пришелся на начало 80-х, когда одним своим появлением "Киров" в Средиземном море прекратил войну в Ливане.

- Как только мы подошли на расстояние 600 километров, артудары и авианалеты были прекращены, американские корабли ушли в островную зону. Постоянные подъемы нашего вертолета показали, что авианосцы и крупные боевые корабли ВМС США ближе, чем на 500 километров к побережью Ливана не подходили, - рассказал Ковальчук.