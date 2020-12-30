Указ главы Республики Башкортостан от 30 декабря 2020 года № УГ-607 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 4 (обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью устанавливается в отношении граждан):

а) абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"2) с 10 ноября до 23 ноября 2020 года включительно, с 24 ноября до 30 ноября 2020 года включительно, с 1 декабря до 14 декабря 2020 года включительно, с 15 декабря до 28 декабря 2020 года включительно, с 29 декабря до 31 декабря 2020 года включительно, с 1 января до 14 января 2021 года включительно - для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу.";

б) дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:

"5.1) прибывших в Республику Башкортостан из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), в том числе транзитом через другие субъекты Российской Федерации, - по месту проживания (пребывания) в течение 14 дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;";

в) подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) находящихся в социальных учреждениях Республики Башкортостан, указанных в пункте 19 настоящего Указа, - до 28 февраля 2021 года включительно.";

2) в пункте 19 слова "до 31 декабря 2020 года" заменить словами "до 28 февраля 2021 года";

3) абзац четвертый пункта 26 (органам исполнительной власти Республики Башкортостан) изложить в следующей редакции:

"- осуществлять контроль за соблюдением организациями (ИП, самозанятыми) правил, ограничений, требований, определенных в соответствии с настоящим Указом, с правом составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Республики Башкортостан об административных правонарушениях.";

4) в пункте 30 (Правительству Республики Башкортостан оперативно) исключить позицию:

"- обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию к 15 декабря 2020 года новой инфекционной больницы в городе Стерлитамаке".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







