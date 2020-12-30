Закон Челябинской области от 29 декабря 2020 года № 295-ЗО "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 52 662 848,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 52 566 232,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 52 692 348,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 29 500,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 55 093 659,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 54 997 043,4 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 58 127 692,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 58 031 076,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 55 093 659,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 58 127 692,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2021 год согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год согласно приложению 2.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 3;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 5;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 7;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год согласно приложению 9.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить объем средств нормированного страхового запаса Фонда на 2021 год в размере 4 200 000,0 тыс. рублей, в том числе направляемых на цели в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 2 настоящей статьи в сумме 614 546,8 тыс. рублей, пунктом 3 части 2 настоящей статьи в сумме 85 654,2 тыс. рублей, на 2022 год в размере 4 400 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 4 400 000,0 тыс. рублей для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с решениями Фонда направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории Челябинской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями на территории Челябинской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в составе нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

Установить следующие дополнительные основания для внесения в 2021 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда:

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между группами и (или) подгруппами видов (вида) расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей целевой статье расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Губернатор Челябинской области А.Л.Текслер







