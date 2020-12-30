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1 января 2021 г. 15:00
"Родина"
Родина - № 1(121)

Отзовется ли Анна из 1943 года?

Читательница поделилась с "Родиной" своим семейным расследованием
Уважаемая редакция журнала "Родина"! С неослабевающим интересом читаю ваши публикации. Особенно под рубрикой "Домашний архив", поскольку в семейном архиве храню много старых снимков. Возможно, публикация заинтересует журнал и его читателей. И даже поможет мне открыть маленькую семейную тайну.
Та самая фотография Анны. Фото: из семейного архива автора
Та самая фотография Анны. Фото: из семейного архива автора

Моя бабушка по отцовской линии Инна Ивановна Багирова (девич. Толмачёва, 1926-2018) много рассказывала мне о предках - эти семейные истории я заучила как легенды: она как будто знала, что после ее ухода хранительницей рода быть мне. Ярко помню: бабуленька бережно достает семейный альбом, листает, про каждый снимок у нее целая складная увлекательная история.

Бабушка Инна Ивановна Багирова. Фото: из семейного архива автора

Но про одну карточку - молчок. "Не знаю, кто эта женщина. Не знаю и кому ее автограф". Карточка откладывается в конвертик с "неизвестными". После ухода бабушки я вновь перебрала альбом. Вновь держу эту карточку. Смотрит с нее женщина с нелегкой судьбой - такой взгляд я видела на снимках людей, прошедших лагеря. На обороте торопливые буквы: "На память Марии от сестры Анны". И дата: "26 ноября 1943 года".

Фото: из личного архива
Домашний архив Родины. Святые хроники донбасского мальчишки

Чувствую себя детективом! Ведь день рождения бабушки Инны именно 26 ноября, а мою прабабушку звали Мария Ефимовна Толмачева (девич.Чернявская, 1909-2000). Открываю Древо нашей семьи, на схеме ищу родных сестер прабабушки - Евдокию Ефимовну (1911-2003) и Анну Ефимовну (1907-1924). Вдруг на фотокарточке Анна, то есть Нюра, как ее звали дома? Но она умерла в январе 1924 года родами и похоронена в деревне Ерестной на высоком яру над Обью. Так что весточка от неизвестной Анны из 43-го - не от Нюры...

Ищу другую Анну и другую Марию - сестер, но не родных, а двоюродных.

Моего прадеда звали Толмачёв Иван Георгиевич (1902-1969) и у него была младшая сестра Мария Георгиевна Сафронова (девич. Толмачёва,1906 -1972). Их мать, моя прапрабабушка - "поповна с Рязанщины" Любовь Петровна Толмачёва (девич.Ясенева,1871-1943) была, по рассказам моей бабы Инны, о-о-очень добрая и звала внуков "аньделы", была набожная и в начале 1930-х тайком свела внучку Инусю крестить. Ее отец был "мелким церковным чином" где-то в Рязанской губернии, а в Сибирь Любовь Петровна "приехала в столыпинском вагоне".

Иван Толмачёв на разрезанном снимке. 1926 год. Фото: из семейного архива

Рассматриваю старый снимок, разрезанный на несколько частей. Он выполнен, несомненно, в фотоателье, т.к. на заднике нарисован пейзаж и поставлена декоративная береза, которую обнимает мой молоденький прадед Иван, бритый наголо и в гимнастерке - только вернулся из Красной Армии, весна 1926 года. По рассказу моей бабуленьки, "папа вернулся в Ерестную, отслужил, и со своей мамой Любовь Петровной, своей сестрой Марией Сафроновой и своей женой Марусей поехали к родственникам Любовь Петровны, а когда мама с папой расходились в конце 30-х, мама отстригла себя с этого фото и отстригла родственников".

Любовь Петровна Толмачёва (это она звала внуков "аньделы") и ее племянница Анна Парамонова. Фото: из семейного архива автора

Помню, как я спрашивала: "А что это за чудная девушка сидит у ног бабы Любы?" - "А это ее племянница Анна. Мама вспоминала, что хотя и была она ей близка по возрасту, 17 лет, но очень была развитая, не чета ей, курице, имевшей два класса приходской школы".

Фото: из семейного архива
Домашний архив Родины. "Бабушкины сказки" тиражом 60 экземпляров

Не эта ли Анна, племянница моей прапрабабушки Любовь Петровны, в 1943-м выслала крошечную карточку своей двоюродной сестре Марии Сафроновой?

Проверяю и эту версию.

Тянется цепочка судеб. Случаются чудеса. Ищу в недрах интернета сведения о своем родственнике, дьячке Петре Ясеневе с Рязанщины, а нахожу житие новомученика Андрея Ивановича Ясенева! Оказывается, он родился в 1868 году в селе Ясенок Рязанской губернии в семье диакона Иоанна Ясенева, был возведен в сан протоиерея и назначен благочинным церквей Егорьевского района. В 1938 году протоиерей Андрей был арестован и заключен в тюрьму, расстрелян 7 марта 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово...

Наша семья в 1929 году. Фото: из семейного архива автора

Из Рязанского архива мне прислали сведения из метрических книг: получается, что мой прапрапрадед псаломщик Ясенев Петр Глебович приходился родным братом Ясеневу Ивану Глебовичу, отцу новомученика.

То есть наша Любовь Петровна приходилась новомученику о.Андрею двоюродной сестрой!
Домашний архив. Дарья Смирных: Мой прадед комбат Смирных

А еще в метриках есть запись о родных братьях бабы Любы - один из них, Алексей или Арсений, как раз мог быть отцом Анны с того разрезанного фото. Возможно, здесь кроется и объяснение, почему в семьях наших Толмачёвых-Сафроновых никогда не говорили про Анну Ясеневу: ведь она была из рода репрессированного духовенства, а такие связи были чреваты для большевиков Ивана Толмачёва и Дмитрия Сафронова...

Смотрит на меня из 1943 года неизвестная Анна. Дожила ли она до победного 45-го? Кого проводила на войну, кого ждала? Воевала ли сама? Были ли у нее дети? Вслушиваюсь в тишину, и кажется: вот-вот шепнут неслышно аньделы небесные : "Там, где все живы, все встретились". А нам, продолжающим цепь земную поколений, остается надеяться, что когда-нибудь все безвестные со старых фотокарточек обретут имена.

С уважением, Мария Багирова.

Новосибирская область

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