Что утвердило правительство Латвии: комендантский час или домашние посиделки

Двусмысленное ощущение возникло у жителей Латвии по итогам внеочередного заседания правительства, которое приняло 30 декабря решение о введении со среды в этой прибалтийской республике комендантского часа не только до Нового года, но и на православное Рождество. Дело в том, уточняет портал Mixnews, что, с одной стороны, свое решение кабинет министров охарактеризовал, в переводе на русский язык, как "домашние посиделки".

В то же время в постановлении правительства Кришьяниса Кариньша речь идет о продлении в республике с населением менее двух миллионов человек чрезвычайного положения вплоть до 7 февраля. А это уже меньше всего похоже на гостеприимные посиделки, полагают местные обозреватели. Вот почему критики действующей власти полагают, что "сейчас не время для жонглирования невнятными терминами вместо того, чтобы откровенно признать, что в стране "вынуждены ввести комендантский час!".

С другой стороны, уточняют издания, из сообщения государственной канцелярии становится понятным, что со среды и до 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 все жители республики должны находиться исключительно по своим квартирам. И покидать их можно только в неотложных случаях, имея при себе паспорт и подтверждение причин передвижения с указанием не только адреса места жительства, но и пункта назначения.

Правда, эти ограничения не будут распространяться в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи домашним питомцам или посещения круглосуточной аптеки.

В правительственном документе констатируется также, что в дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой.

Ограничения не будут распространяться и на общественный транспорт, но такси можно вызывать только с целью поездки на работу и обратно, в лечебное учреждение или ветеринарную клинику. Между тем, по словам директора ассоциации гостиниц и ресторанов Санты Грайксте, программа по размещению в отелях Латвии лиц, которым необходима самоизоляция в связи с COVID-19, привлекла так много желающих, что возможно, придется ограничивать их количество, сообщает портал Bb.lv.

Будут задействованы все ресурсы, чтобы стабилизировать ситуацию в стране и проконтролировать соблюдение комендантского часа, заверил в передаче на местном телевидении представитель правоохранительных органов Андрис Лоцс, уточнив, что вместе с полицией контролировать положение в стране будут и несколько сотен военнослужащих и добровольная вооружённая организация Земессардзе.

К сожалению, признают аналитики, пандемия коронавируса оказала влияние и на возросшую депрессивность общества на берегах Даугавы. А депутат Рижской Думы Иева Бранте даже призвала своих коллег обратить внимание на значительный рост насилия в семьях. "Меня беспокоит не столько комендантский час. Это забавная мелочь по сравнению с тем, кому запретили работать, у кого нет сбережений, у кого есть счета и размер пособия по простоям ничтожно мал. Меня беспокоит рост статистики домашнего насилия, увеличение количества звонков в кризисные центры и тенденция к самоубийствам", - констатировала народный избранник.

Что же касается официальной статистики, констатируют новостные порталы, на сегодняшний день в Латвии официально зафиксировано 37 676 подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19, а летальность от коронавируса составляет 1, 6 процента.