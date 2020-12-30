Джикия отреагировал на решение Тедеско не продлевать контракт

Капитан "Спартака" Георгий Джикия признался, что был удивлен решением Доменико Тедеско покинуть клуб после окончания сезона.

Джикия рассказал, что слова Тедеско о том, что он не будет продлевать контракт с красно-белыми, сказанные после гостевого поражения от "Зенита", стали для него полной неожиданностью.

"Конечно, об этом никто не знал, и после игры это была большая неожиданность! Тяжело было в это поверить - в слова, которые он говорил. Еще и результат игры был неудовлетворительным… На следующий день состоялось общее собрание команды, там еще раз об этом поговорили - тогда уже и начали думать, что будет дальше", - приводит слова капитана красно-белых "Спорт-Экспресс".

Джикия признался, что реакцией в команде стало непонимание ситуации.

"А теперь, видите, решилось, что до лета мы будем работать все вместе! А значит, кардинальных изменений не будет. Ситуация, которая у нас сейчас сложилась, как раз покажет, на что способна команда в такие моменты!" - продолжил он.