Закон Еврейской автономной области от 29 декабря 2020 года № 661-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием Еврейской автономной области 22.12.2020

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики и иные показатели областного бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 15 367 159,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 7 544 364,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 14 998 182,7 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 368 977,1 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему закону, в том числе на погашение бюджетных кредитов, реструктурированных в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", в сумме 114 225,8 тыс. рублей;

5) предельный объем государственного долга Еврейской автономной области (далее - область) в сумме 7 138 971,1 тыс. рублей;

6) верхний предел государственного внутреннего долга области на 01 января 2022 года в размере 4 960 379,8 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям области в сумме 0,0 тыс. рублей;

7) предельный объем расходов на обслуживание государственного долга области в сумме 203 584,2 тыс. рублей, в том числе:

направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) области по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", в сумме 2 046,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики и иные показатели областного бюджета на 2022 год и 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 13 212 166,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 059 505,8 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 14 287 340,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 350 408,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 13 125 937,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 223 284,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 13 977 981,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 489 333,0 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета на 2022 год в сумме 86 228,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 309 359,2 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему закону, в том числе на погашение бюджетных кредитов, реструктурированных в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", на 2022 год в сумме 114 225,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 114 225,8 тыс. рублей;

5) предельный объем государственного долга области на 2022 год в сумме 7 747 073,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8 125 383,2 тыс. рублей;

6) верхний предел государственного внутреннего долга области на 01 января 2023 года в размере 4 846 033,0 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям области в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 01 января 2024 года в размере 4 517 485,3 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям области в сумме 0,0 тыс. рублей;

7) предельный объем расходов на обслуживание государственного долга области в 2022 году в сумме 198 891,2 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 184 657,1 тыс. рублей, в том числе:

направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) области по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", в 2022 году в сумме 3 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", в 2022 году в сумме 1 932,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 817,9 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 1 873 405,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 855 007,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 888 664,6 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить в соответствии с законом области от 20.07.2011 № 979-ОЗ "О дорожном фонде Еврейской автономной области" объем бюджетных ассигнований дорожного фонда области на 2021 год в объеме 980 544,7 тыс. рублей, на 2022 год - 1 059 628,4 тыс. рублей, на 2023 год - 1 198 275,4 тыс. рублей.

Статья 3

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 4

В соответствии с частью 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

Статья 5

В соответствии с законом области от 18.09.2008 № 429-ОЗ "О нормативах отчислений от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты городского округа, муниципальных районов и поселений" установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 6

Учесть в областном бюджете прогнозируемые поступления доходов:

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему закону.

Статья 7

Установить, что суммы задатков участников аукционов или конкурсов подлежат перечислению на счета соответствующих областных государственных учреждений и государственных органов области, открытые для осуществления и учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение областных государственных учреждений и государственных органов области.

Статья 8

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему закону.

Статья 9

Утвердить объем расходов на реализацию государственных программ области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета, на 2021 год в сумме 14 128 141,2 тыс. рублей, на 2022 год - 12 441 709,3 тыс. рублей, на 2023 год - 13 295 914,5 тыс. рублей.

Статья 10

Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнительными основаниями для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета являются:

1) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего закона бюджетных ассигнований в объеме 55 639,7 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий, определенных Положением о порядке использования средств фонда непредвиденных расходов (резервного фонда) правительства области, утвержденным правительством области;

2) уточнение видов расходов областного бюджета в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" в порядке, установленном финансовым управлением правительства области;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование государственных программ области, в соответствии с постановлениями правительства области;

4) перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году.

Статья 11

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются:

1) на реализацию проектов (программ), направленных на государственную поддержку молодежных и детских общественных объединений;

2) на компенсацию потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пригородные железнодорожные перевозки;

3) на компенсацию организациям, предоставляющим гражданам коммунальные услуги, части потерь в доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги на территории области;

4) работодателям в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда области;

5) на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

6) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям области в области растениеводства, животноводства, мелиорации и кооперации;

7) на возмещение выпадающих доходов автоперевозчикам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на территории области (за исключением межрегиональных маршрутов регулярных перевозок) с применением микропроцессорной пластиковой карты "Социальная карта Еврейской автономной области";

8) на возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением льготного проезда на междугороднем и пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на территории области отдельным категориям граждан на основании студенческого проездного билета;

9) на возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на территории области (за исключением межрегиональных маршрутов регулярных перевозок) на основании единого социального проездного билета;

10) на возмещение расходов юридическим лицам, заключившим концессионное соглашение о создании и эксплуатации технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения на территории области;

11) государственным предприятиям области на приобретение топлива ресурсоснабжающим организациям в целях предотвращения срыва отопительного периода.

2. Установить, что субсидии (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, предоставляются:

1) на обеспечение выполнения государственного задания бюджетными, автономными учреждениями;

2) на оказание государственных услуг (выполнение работ) некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями;

3) на компенсацию организациям, предоставляющим гражданам коммунальные услуги, части потерь в доходах, возникших в связи с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги на территории области;

4) на государственную поддержку общественных организаций;

5) на имущественный взнос в некоммерческую организацию - фонд "Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области";

6) на имущественный взнос в некоммерческую организацию - Фонд "Инвестиционное агентство Еврейской автономной области";

7) на имущественный взнос в некоммерческую организацию - Фонд "Микрокредитная компания Еврейской автономной области";

8) на имущественный взнос в автономную некоммерческую организацию дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум";

9) на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение государственного задания, бюджетным и автономным учреждениям;

10) на осуществление некоммерческой организацией - Фондом "Инвестиционное агентство Еврейской автономной области" функций центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, на осуществление деятельности;

11) на осуществление государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в области.

3. Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном правительством области.

Статья 12

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований области на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему закону.

Статья 13

В соответствии со статьями 137, 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности:

1) для городского округа и муниципальных районов на 2021 год - 1,3999, на 2022 год - 1,2700, на 2023 год - 1,1600;

2) для городских поселений на 2021 год - 2,2200, на 2022 год - 1,6000, на 2023 год - 1,6500;

3) для сельских поселений на 2021 год - 2,3300, на 2022 год - 2,1995, на 2023 год - 2,1000.

Статья 14

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям области, на 2021 год в сумме 4 769 952,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 644 024,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 971 389,2 тыс. рублей, в том числе:

1) объем дотаций муниципальным образованиям области на 2021 год в сумме 717 100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 591 547,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 592 297,7 тыс. рублей, из них:

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов области на 2021 год в сумме 479 034,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 377 924,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 345 249,0 тыс. рублей;

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений области на 2021 год в сумме 212 496,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 156 700,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 153 957,1 тыс. рублей;

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов области на 2021 год в сумме 15 966,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 29 163,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 63 438,0 тыс. рублей;

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений области на 2021 год в сумме 7 503,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 25 660,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 27 553,6 тыс. рублей;

дотаций на стимулирование достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных районов и городского округа области на 2021 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

дотаций на стимулирование достижения наилучших показателей социально-экономического развития поселений области на 2021 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

дотаций на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей;

2) объем субвенций муниципальным образованиям области на 2021 год в сумме 1 803 597,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 751 215,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 749 343,7 тыс. рублей, из них:

субвенций на реализацию законов области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований области отдельными государственными полномочиями на 2021 год в сумме 185 469,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 182 852,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 182 377,0 тыс. рублей;

субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2021 год в сумме 5 816,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 877,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 113,5 тыс. рублей;

субвенций на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2021 год в сумме 401,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 795,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 162,2 тыс. рублей;

субвенций на реализацию закона области от 30.10.2013 № 374-ОЗ "Об определении нормативов финансирования на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Еврейской автономной области" на 2021 год в сумме 1 118 920,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 074 991,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 074 991,0 тыс. рублей;

субвенций на реализацию закона области от 30.10.2013 № 375-ОЗ "Об определении нормативов финансирования дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Еврейской автономной области, на получение детьми дошкольного образования" на 2021 год в сумме 492 990,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 485 700,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 485 700,0 тыс. рублей;

3) объем субсидий муниципальным образованиям области на 2021 год в сумме 1 716 187,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 300 810,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 629 297,8 тыс. рублей, из них:

субсидий на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей на 2021 год в сумме 13 478,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 575,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7 575,3 тыс. рублей;

субсидий на организацию питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях области, в период их круглосуточного пребывания в муниципальном общеобразовательном учреждении вне рамок организации учебного процесса на 2021 год в сумме 683,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 680,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 680,0 тыс. рублей;

субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2021 год в сумме 177 658,5 тыс. рублей;

субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2021 год в сумме 421 528,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 419 271,8 тыс. рублей;

субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, на 2022 год в сумме 93 198,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 90 144,9 тыс. рублей;

субсидий на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации на 2021 год в сумме 53 092,6 тыс. рублей;

субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 2021 год в сумме 32 085,5 тыс. рублей на 2022 год в сумме 28 638,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 28 096,0 тыс. рублей;

субсидий на поддержку отрасли культуры на 2021 год в сумме 4 093,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 211,5 тыс. рублей;

субсидий на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек на 2021 год в сумме 3 891,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 447,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 400,8 тыс. рублей;

субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2021 год в сумме 3 690,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 328,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 328,0 тыс. рублей;

субсидий на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на 2021 год в сумме 4 876,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 291,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 158,8 тыс. рублей;

субсидий на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, на 2021 год в сумме 805,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 853,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 853,4 тыс. рублей;

субсидий на обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей;

субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на 2021 год в сумме 1 348,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 934,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 934,7 тыс. рублей;

субсидий на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом на 2023 год в сумме 347 425,5 тыс. рублей;

субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2021 год в сумме 125 039,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 144 945,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 143 682,0 тыс. рублей;

субсидий на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий области на 2021 год в сумме 42 722,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 42 111,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 42 111,9 тыс. рублей;

субсидий на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, на 2021 год в сумме 690 731,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 409 684,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 819 746,0 тыс. рублей;

субсидий на реализацию подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Еврейской автономной области" государственной программы области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Еврейской автономной области" в рамках мероприятий:

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 2021 год в сумме 1 368,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 473,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 489,4 тыс. рублей;

по благоустройству сельских территорий на 2021 год в сумме 7 954,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 233,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 138,8 тыс. рублей;

субсидий на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности, на 2021 год в сумме 66,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 66,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 81,0 тыс. рублей;

субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на 2021 год в сумме 131 022,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 133 726,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 127 189,8 тыс. рублей;

4) объем иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на 2021 год в сумме 533 067,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 450,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 450,0 тыс. рублей, из них:

иных межбюджетных трансфертов на реализацию закона области от 27.06.2012 № 103-ОЗ "О мерах государственной поддержки в сфере культуры и искусства в Еврейской автономной области" на 2021 год в сумме 450,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 450,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 450,0 тыс. рублей;

иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2021 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей;

иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2021 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей;

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 2021 год в сумме 302 617,5 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему закону.

3. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 17 к настоящему закону) осуществляется в порядке, установленном правительством области.

4. Установить, что Управление Федерального казначейства по области вправе осуществлять в 2021 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования области на дополнительное финансовое обеспечение скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств областного бюджета на 2021 год в сумме 29 476,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 29 476,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 29 476,0 тыс. рублей.

7. Утвердить объем субвенций федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, за счет средств областного бюджета на 2021 год в сумме 1 308,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 494,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 494,0 тыс. рублей.

Статья 15

Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов областного бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 18 к настоящему закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему закону.

Статья 16

Установить оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством области за счет средств, предусмотренных на реализацию соответствующих законов, в пределах 1,5 процента от выплаченных сумм федеральной почтовой связью и 0,5 процента - банками без учета налога на добавленную стоимость на основании заключенных соглашений.

Статья 17

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор области Р.Э.Гольдштейн







