Закон Еврейской автономной области от 24 декабря 2020 года № 662-ОЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием Еврейской автономной области 22.12.2020

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 3 423 916,24 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 3 200 127,60 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 29 476,00 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 172 024,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 3 423 916,24 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 3 581 761,64 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 3 351 367,00 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 29 476,00 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 178 630,00 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 3 777 551,64 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 3 540 459,00 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 29 476,00 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 185 328,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 3 581 761,64 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 777 551,64 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Учесть поступление доходов в бюджет Фонда:

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования Фонда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Фонда:

1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Фонда и предоставляемые Фондом другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Еврейской автономной области.

2. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, направляются на дополнительное финансовое обеспечение скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования.

3. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, направляются на оплату медицинской помощи, оказанной в Еврейской автономной области лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации.

4. Установить, что Фонд направляет межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации для возмещения расходов за медицинскую помощь лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию на территории Еврейской автономной области, оказанную за пределами территории Еврейской автономной области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

Установить нормированный страховой запас Фонда на 2021 год в размере не более 100 000,0 тыс. рублей в расчете на месяц.

Средства нормированного страхового запаса Фонда в 2021 году направляются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, областного бюджета, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в бюджет, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

2. Установить, что остаток средств, образовавшийся в связи с неполным использованием нормированного страхового запаса Фонда по состоянию на 1 января 2021 года, за исключением средств межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляется на формирование нормированного страхового запаса Фонда на 2021 год.

3. Установить, что в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий закон являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами, подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований;

2) внесение изменений и дополнений в бюджетную классификацию Российской Федерации и коды целевых статей расходов бюджета Фонда, установленных финансовым органом Еврейской автономной области;

3) расходование средств на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

4) поступление доходов на счет Фонда по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного статьёй 1 настоящего закона, направляемых на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

4. Установить на 2021 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор области Р.Э.Гольдштейн







