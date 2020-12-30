Эксперимент по "Доступному интернету" продлили до 30 июня 2021 года

Бесплатно пользоваться социально значимыми сайтами можно будет до середины лета. Приказ о продлении эксперимента по "Доступному интернету" до 30 июня 2021 года сегодня подписал глава Минцифры Максут Шадаев.

Эксперимент стартовал 1 апреля 2020 года и, по словам замглавы Минцифры Олега Иванова, оказался очень востребованным в период пандемии. "Согласно информации, предоставленной операторами-участниками "пилота", бесплатным доступом к таким ресурсам за время проведения эксперимента воспользовались около 1,8 млн уникальных пользователей", - отметил он.

Участвовать в проекте министерство пригласило всех операторов связи. Сейчас в эксперименте задействованы крупнейшие игроки рынка ("Ростелеком", МТС, "Вымпелком" (бренд "Билайн), "МегаФон", Tele2), а также оператор мобильной связи СберМобайл и ряд региональных операторов.

Бесплатно граждане могут воспользоваться интернет-ресурсами из перечня Минцифры - всего 371 сайт, включая социальные сети, мессенджеры, электронную почту, облегченные версии федеральных телеканалов и портал госуслуг.

Параллельно с реализацией пилота Минцифры разработало соответствующий проект федерального закона, который был внесен в Госдуму 29 декабря.