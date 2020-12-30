Количество вернувшихся в Карабах беженцев превысило 46 тысяч

Последние новости с Южного Кавказа сообщил на брифинге заместитель начальника Центра примирения сторон российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин.

По его словам, наши военные продолжают контролировать выполнение договоренностей о прекращении огня и боевых действий на линии соприкосновения. "Обстановка в зоне проведения миротворческой операции спокойная. Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено. Мониторинг обстановки осуществляется круглосуточно", - отметил Перепелкин.

В регионе налаживается мирная жизнь, а вместе с ней в Карабах возвращаются беженцы. Делается это под контролем и в сопровождении российских военных. По данным миротворческого Центра, таких в регионе уже более 46,5 тысячи человек.

"В двух российских военно-полевых госпиталях, развернутых на территории Нагорного Карабаха, жителям оказывается квалифицированная медицинская помощь. Работают выездные врачебные бригады. На сегодняшний день помощь от российских военных медиков получили 1 016 человек, включая 129 детей", - сообщил офицер.

Не остаются без работы и наши саперы. Так, специалисты Центра гуманитарного разминирования ежедневно ведут поиск неразорвавшихся боеприпасов и взрывных устройств. Они обследовали уже 615 зданий и проверили 145 километров дорог. Кроме того, было очищено более 368 гектаров территории.

За время миротворческой операции саперы в общей сложности обнаружили 15 463 взрывоопасных предмета. Часть боеприпасов вывезли и уничтожили на специальных полигонах. Те, что представляли опасность, со всеми мерами предосторожности взорвали на месте.

"От лица российского миротворческого контингента хотел бы поздравить всех с наступающим новым 2021 годом и отдельно передать привет и поздравления родным и близким российских военнослужащих, выполняющих задачи по обеспечению мира и безопасности - как в Нагорном Карабахе, так и в других регионах мира", - этими словами полковник Дмитрий Перепелкин закончил свой брифинг.