Постановление губернатора Курганской области от 29 декабря 2020 года № 143 "О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях принятия оперативных мер, направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возможным аномальным понижением температуры наружного воздуха на территории Курганской области, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в преамбуле после слов "коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" дополнить словами ", а также возможным аномальным понижением температуры наружного воздуха";

2) дополнить пунктами 17-19 следующего содержания:

"17. Для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с возможным аномальным понижением температуры наружного воздуха на территории Курганской области, привлечь в период с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года органы управления, силы и средства Курганской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

18. Органам исполнительной власти Курганской области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление, в пределах полномочий провести в период с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года основные мероприятия, предусмотренные подпунктом "б" пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", связанные с возможным аномальным понижением температуры наружного воздуха на территории Курганской области.

19. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области в пределах полномочий провести в период с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года основные мероприятия, предусмотренные подпунктом "б" пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", связанные с возможным аномальным понижением температуры наружного воздуха на территории Курганской области.".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков







