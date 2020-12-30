Лукашенко: Попытка возродить нацизм в Беларуси провалилась

Попытка возродить нацизм в Беларуси провалилась, несмотря на финансовые вливания и прямое иностранное участие в организации протестных акций. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в среду во время посещения отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома.

"Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость, - сказал Лукашенко, слова которого цитирует агентство БЕЛТА. - Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ (бело-красно-белыми - прим. "РГ") флагами и портретами фюрера".

По словам белорусского лидера, "попытка возродить подобное" сейчас "фактически захлебнулась". "Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина", - сказал Александр Лукашенко.