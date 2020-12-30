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30.12.2020 13:16
Рубрика: Власть

МИД РФ расширил ответные санкции против Великобритании

Текст: Александр Саможнев

МИД РФ вручил послу Великобритании Деборе Боннерт ноту о расширении списка британских граждан, которым закрыт въезд в Россию.

Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ

В сообщении министерства говорится, что в ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей, связанные с принятием в октябре неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским блогером, расширен список граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию России.

В список вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности, отмечают в российском внешнеополитическом ведомстве.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Правительство МИД Санкции и антисанкции

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